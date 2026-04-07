7.4.2026 07:53 ・ Päivitetty: 7.4.2026 07:55

S-ryhmä luopuu Viron Prismoista, ostajana Coop Eesti

Virossa on 13 Prisma-myymälää, jotka muuttuvat nyt Coop'eiksi.

S-ryhmä kertoo myyvänsä kaikki Virossa sijaitsevat Prisma-markettinsa Coop Eestille.

S-ryhmän tiedotteen mukaan kaikki 13 Virossa sijaitsevaa Prismaa muuttuvat kaupan jälkeen Coop-nimisiksi. Kauppa vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän.

Diilin hintaa osapuolet eivät kerro. Coop Eesti on Viron suurin vähittäismyyntiketju, ja sillä on maassa yli 300 liikettä.

ENSIMMÄISET Coop Eestin nykyisistä osuusliikkeistä perustettiin jo vuonna 1917. Muutamat ovat vieläkin vanhempaa perua vuoden 1902 osuuskunnista.

Ryhmä muodostuu nykyisin paristakymmenestä alueellisesta osuuskunnasta. Osuustoimintaa tarkoittavan Coop-nimen se otti käyttöön vuonna 2015, sitä ennen kaupparyhmä tunnettiin nimellä Eesti Tarvitajateühisuste Keskühisus.

S-ryhmän mukaan Tallinnassa toimiva Sokos Hotel Viru jää kuitenkin yhä heidän omistukseensa, eikä kaupalla ole vaikutusta siihen.

 

