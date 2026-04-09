9.4.2026 05:25 ・ Päivitetty: 9.4.2026 05:31

Kysely: Naisten mielestä kansanedustajat ovat pihalla arjesta

Suomalaisnaiset kaipaavat eduskuntaan ihmisiä, joilla olisi nykyistä parempi kuva arjen todellisuudesta. Näin ajattelevat muutkin kuin vasemmistoa äänestävät, uusi kysely kertoo.

Kokoomuslaisen ajatuspaja Toivon kyselyyn vastanneista kaikista naisista peräti 67 prosenttia sanoi toivovansa, että seuraavan eduskunnan kansanedustajilla korostuisi nykyistä enemmän tavallisten ihmisten arjen ymmärtäminen. Miehistä näin vastasi vain 42 prosenttia.

Eniten arjen tuntemusta arvostivat kyselyn mukaan vasemmistoliiton, SDP:n ja keskustan kannattajat, sekä naiset että miehet.

Kokoomuslaiset ja vihreät korostivat kaipaavansa kansanedustajilta enemmän asiantuntemusta. Kyselyssä ei kuitenkaan tarkemmin tutkittu, mitä tai millaista osaamista vastaajat mieltävät asiantuntemukseksi.

Perussuomalaisten äänestäjät sanovat pitävänsä edustajan tärkeimpänä ominaisuutena rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä.

KAIKKIEN vastaajien mielestä ikävin piirre nykyisille kansanedustajille, puoluekannasta riippumatta, on arjesta vieraantuminen. Toisena inhokkilistalla tuli oman edun tavoittelu, kolmantena epärehellisyys.

Toivo teetti kyselynsä maaliskuun lopulla IRO Researchin nettipaneelilla, johon vastasi tuhat suomalaista. Virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä.

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
9.4.2026
Voittamaton Orpo on myytti, mutta vielä tilasto kestää vertailun Lipposeen
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
9.4.2026
Kysely: Naisten mielestä kansanedustajat ovat pihalla arjesta
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
9.4.2026
Arvio: Yhteiskunnan hylkiöt hullussa maailmassa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

