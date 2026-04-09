Kysely: Naisten mielestä kansanedustajat ovat pihalla arjesta

Suomalaisnaiset kaipaavat eduskuntaan ihmisiä, joilla olisi nykyistä parempi kuva arjen todellisuudesta. Näin ajattelevat muutkin kuin vasemmistoa äänestävät, uusi kysely kertoo.

Kokoomuslaisen ajatuspaja Toivon kyselyyn vastanneista kaikista naisista peräti 67 prosenttia sanoi toivovansa, että seuraavan eduskunnan kansanedustajilla korostuisi nykyistä enemmän tavallisten ihmisten arjen ymmärtäminen. Miehistä näin vastasi vain 42 prosenttia.

Eniten arjen tuntemusta arvostivat kyselyn mukaan vasemmistoliiton, SDP:n ja keskustan kannattajat, sekä naiset että miehet.

Kokoomuslaiset ja vihreät korostivat kaipaavansa kansanedustajilta enemmän asiantuntemusta. Kyselyssä ei kuitenkaan tarkemmin tutkittu, mitä tai millaista osaamista vastaajat mieltävät asiantuntemukseksi.

Perussuomalaisten äänestäjät sanovat pitävänsä edustajan tärkeimpänä ominaisuutena rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä.

KAIKKIEN vastaajien mielestä ikävin piirre nykyisille kansanedustajille, puoluekannasta riippumatta, on arjesta vieraantuminen. Toisena inhokkilistalla tuli oman edun tavoittelu, kolmantena epärehellisyys.

Toivo teetti kyselynsä maaliskuun lopulla IRO Researchin nettipaneelilla, johon vastasi tuhat suomalaista. Virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä.