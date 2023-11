Saako Hollanti ensimmäisen naispääministerin? – parlamenttivaalit tänään

Hollannissa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vaalit ovat ennenaikaiset, sillä pääministeri Mark Rutten hallitus esitti eronpyyntönsä heinäkuussa koalition kaaduttua maahanmuuttoon liittyvien erimielisyyksien takia.

Ennätykselliset 13 vuotta Hollannin pääministerinä toiminut Rutte on ilmoittanut vetäytyvänsä politiikasta sitten, kun uusi hallitus on vaalien jälkeen muodostettu.

Vaaleista ennakoidaan kyselyiden perusteella huipputasaisia. Voiton arvioidaan olevan kolmen kauppa. Yksi ennakkosuosikeista on Rutten keskustaoikeistolainen VVD-puolue. Jos VVD voittaa vaalit, puolueen puheenjohtajasta Dilan Yesilgözistä (kuvassa) tulisi Hollannin ensimmäinen naispääministeri.

Turkkilaissyntyinen Yesilgöz, 46, saapui Hollantiin 8-vuotiaana turvapaikanhakijana, mutta on ajanut tiukkaa maahanmuuttolinjaa. Hän on myös sanonut olevansa valmis ottamaan Geert Wildersin laitaoikeistolaisen Vapauspuolueen hallituskumppaniksi.

GALLUPEISSA tasoissa VVD:n kanssa on ollut vasta elokuussa perustettu Uusi sosiaalinen sopimus (NSC) -puolue, jota johtaa kansanedustaja Pieter Omtzigt, 49. Hän on kampanjoinut korruption vastaisella viestillä. Omtzigt on sanonut, ettei halua ryhtyä pääministeriksi, vaikka NSC voittaisi vaalit.

Aivan kärkikaksikon perässä on ollut vihreiden ja työväenpuolueen liittouma, jonka pääministeriehdokas on entinen EU-komissaari Frans Timmermans, 62.

Vaaliteemana on ollut maahanmuuton ja asuntopulan lisäksi hyvä hallinto, sillä Hollantia ovat ravistelleet viime vuosina useat poliittiset skandaalit.

Hallitusneuvotteluista odotetaan vaikeita, sillä Hollannin poliittinen kenttä on pirstaloitunut. Nykyisessä edustajainhuoneessa on 15 puoluetta, ja näissä vaaleissa edustajainhuoneen 150 paikasta kilpailee 26 puoluetta.