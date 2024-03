Saamelaiskäräjävaalit menevät uusiksi – KHO: toimittu lainvastaisesti

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on määrännyt viime syksynä pidetyt saamelaiskäräjävaalit uusittavaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

KHO:n tänään antaman päätöksen mukaan saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon ei ollut lisätty ihmisiä, joilla olisi ollut vaaleissa muun muassa äänioikeus. KHO määräsi 72 ihmistä lisättäväksi vaalien vaaliluetteloon.

Kaikkiaan KHO antoi keskiviikkona kolme asiaan liittyvää päätöstä, joissa määrättiin kyseiset ihmiset lisättäviksi vaaliluetteloon, viime vuoden vaalitulos kumottavaksi ja vaalit uusittavaksi.

Vaalit toteutettiin KHO:n mukaan lainvastaisella tavalla, joka vaikutti vaalien lopputulokseen eikä tulos ollut siksi oikaistavissa. Siksi vaalit pitää oikeuden mukaan uusia.

Viime vuoden saamelaiskäräjävaalien tulos eteni KHO:n pöydälle, koska kaikkiaan 113 ihmistä valitti vaaleista. Valituksissaan he kokivat joutuneensa asiattomasta vaaliluettelon ulkopuolelle. Vaaliluettelo oli hyväksytty helmikuussa 2023.

SAAMELAISKÄRÄJÄVAALIEN äänioikeutetuista on väännetty peistä vuosien ajan. Korkein hallinto-oikeus on myös antanut aiemmin ratkaisuja siitä, ketkä on liitettävä vaalien vaaliluetteloon.

Saamelaiskäräjävaaleissa äänioikeutettuja ovat saamelaiset. Saamelaisella tarkoitetaan tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan muun muassa ihmistä, jonka isovanhempi, vanhempi tai hän itse on oppinut saamen ensimmäisenä kielenään, joka on merkitty henkikirjoihin tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi tai että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

KHO:n päätösten mukaan saamelaisten lainmukaisen määritelmän täyttäviä ihmisiä oli siis jätetty vaaliluettelon ulkopuolelle.

SAAMELAISKÄRÄJIEN puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi kuvailee tiedotteessa tilannetta vakavaksi. Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee keskiviikkona KHO:n ratkaisua ylimääräisessä kokouksessaan.

- Tutustumme korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin tarkasti. Uusittaviin vaaleihin asti on tärkeää varmistaa, että saamelaiskäräjien päivittäinen toiminta voi jatkua normaalisti, Näkkäläjärvi sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa saamelaiskäräjälain muuttaminen ratkaisisi tämänhetkisen tilanteen.

- Saamelaiskäräjälain uudistaminen voi tuoda ratkaisun tähän pitkäaikaiseen, saamelaisten itsemääräämisoikeutta koskevaan kiistaan.

