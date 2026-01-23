Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.1.2026 08:14 ・ Päivitetty: 23.1.2026 08:15

Saara-Sofia Sirén siirtyy Telan johtoon

Kokoomus handout
Saara-Sofia Sirén (kok.).

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on valittu Työeläkevakuuttajat Tela ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi.

Demokraatti

Demokraatti

Sirén aloittaa tehtävässään toukokuun alussa, mikäli eduskunta myöntää hänelle eron kansanedustajan toimesta. Telan pitkäaikainen toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes jää tuolloin pois tehtävästään. Koulutukseltaan Sirén on kauppatieteiden maisteri sekä filosofian maisteri.

TELAN hallitus teki päätöksen kokouksessaan torstaina.

– Kiitän lämpimästi Telan hallitusta saamastani luottamuksesta. Mikäli eduskunta myöntää minulle eron, voin Telan toimitusjohtajana jatkaa uudessa roolissa työtäni hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi, Sirén sanoo Telan tiedotteessa.

