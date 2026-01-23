Politiikka
23.1.2026 08:14 ・ Päivitetty: 23.1.2026 08:15
Saara-Sofia Sirén siirtyy Telan johtoon
Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on valittu Työeläkevakuuttajat Tela ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi.
Sirén aloittaa tehtävässään toukokuun alussa, mikäli eduskunta myöntää hänelle eron kansanedustajan toimesta. Telan pitkäaikainen toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes jää tuolloin pois tehtävästään. Koulutukseltaan Sirén on kauppatieteiden maisteri sekä filosofian maisteri.
TELAN hallitus teki päätöksen kokouksessaan torstaina.
– Kiitän lämpimästi Telan hallitusta saamastani luottamuksesta. Mikäli eduskunta myöntää minulle eron, voin Telan toimitusjohtajana jatkaa uudessa roolissa työtäni hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi, Sirén sanoo Telan tiedotteessa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.