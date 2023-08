Saarikko ihmeissään Purran linjauksesta: ”Malli on melkein sadan vuoden takaa”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi tänään Tampereella keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksen puheessaan, että aikalaisena on hankala tarkkaan määritellä, mistä hetkestä alkaa historian ja yhteiskunnan uusi aikakausi. Johannes Ijäs Demokraatti

– Silti sitä vain jotenkin tietää, että asiat ovat liukumassa uusille urille eikä oma maa ole enää ennallaan. Tälläisen saranakohdan, epäjatkuvuuksien ajan tunnistamme olevan käynnissä, Saarikko totesi.

Saarikko nosti esiin lintuinfluenssaan liittyvät riskit, Ruotsin vakavan terroriuhkan ja Venäjän lisääntyvän uhittelun .

– Mitään näistä ei istuva hallitus tietenkään voinut ja osannut kirjata ohjelmaansa ja sellaista se yhteisten asioiden hoitaminen erityisesti näinä aikoina on. On oltava varautunut, valpas, iskussa ja toimintakykyinen. Sama koskee myös oppositiota. Sitä suomalaiset odottavat.

Tähän odotukseen ei Saarikon mukaan ole Petteri Orpon (kok.) hallitus vielä tähän päivään mennessä vastannut.

SAARIKKO sanoi, että suomalaiset ovat seuranneet kesän aikana hämmästyneinä, vähän kiusaantuneina ja vihaisinakin hallituksen sotkuista alkutaivalta.

– Tuskin yhdenkään puolueen kannattajat toivoivat maan hallitukselle tällaista liikkeellelähtöä. Ilmapiiri Euroopassa on myös muuttunut. Kaikuja sadan vuoden takaa kuuluu sieltä täältä, myös Suomessa. Maan ajelehtiminen hallituspuolueiden itsensä aiheuttamien kohujen kuohuissa pitää päättyä. Hallituksen on ryhdyttävä töihin, hoitamaan ihmisten ja isänmaan asioita.

Hallituksen valmistelemaan tiedonantoon viitaten Saarikko sanoi, että on väkevän oireellista, että rasismin vastaisuutta pitää erikseen todistella, kuulla aiheesta sata asiantuntijaa ja diskuteerata viikkotolkulla.

– Keskustalle ei asiassa ole mitään epäselvää. Vastustamme kaikkia ääriliikkeitä ja kunnioitamme ihmisyyttä ja me taistelemme rasismia vastaan.

Saarikko toisti Tampereella ehdotuksensa siitä, että kaikki puolueet allekirjoittaisivat uudelleen rasisminvastaisen julistuksen, edellisestä on jo vuosia.

Saarikon mukaan edessä olevassa tiedonannossaan hallituksen on selkeästi irtisanouduttava rasismista, asetuttava kunnioittamaan jokaisen jakamatonta ihmisarvoa ja osoitettava toimia.

– Sitä ei tehdä mittatikulla tai teorioilla. Se kysyy sydäntä ja nöyryyttä. Hallituksella on paljon pelissä. Haluan luottaa siihen, että se kykenee tähän. Ette te Petteri Orpo, Sari Essayah (kd.) ja Anna-Maja Henriksson (r.) voi muuten katsoa itseänne peilistä.

Saarikon mukaan Suomen kannalta olisi hyvä, jos eduskuntapuoleet kykenisivät yhdessä laajapohjaisesti tukemaan hallitusta tässä asiassa.

– Kyllä, kuulitte oikein. Jos – paino sanalla jos – tiedonanto on sisällöltään linjakas, selkeä ja kaikki ministerit hallituksesta ovat siihen sitoutuneita – minusta tiedonantoa pitäisi koko eduskunnan tukea. Tämä on ehdotukseni. Se olisi kaivattu viesti Suomesta maailmalle, koska maineessamme on nyt säröjä. Yhteinen viesti eduskunnasta olisi myös tärkein mahdollinen viesti ennen kaikkea niille muualta tulleille maassamme asuville ihmisille, joille rasismi on arkipäivää, Saarikko sanoi.

– Haluan, että me päättäjät yhdessä todella sitoudumme rasismista vapaaseen Suomeen emmekä itse sitä kukaan lietso. Teot ratkaisevat, mutta politiikkaa tehdään paljon myös sanoilla. Siksi ehdotan, että eduskunta yhdessä tuon tiedonannon hyväksyisi. Katson perussuomalaisia ja kysyn vilpittömästi: onko tähän edellytyksiä?

Saarikon mukaan suomalainen rasismikeskustelu kertoo asenteiden kovenemisesta.

Saarikko sanoi, että väittää hyvinvointiyhteiskunnan syväolemuksen olevan vaarassa. Suomalaisuuden yhteinen kokemus on vaakalaudalla eikä vastuullinen päättäjä voi sivuuttaa tätä.

SAARIKON mukaan sopeutuminen vanhenevaksi maaksi on Suomen suurin tulevaisuuskysymys.

– Siihen tulisi reagoida niin kuin äkilliseen kriisiin; päättäväisesti, nopeasti ja rohkeudella. Orpon hallitus on valinnut tässä toisin. Perhepolitiikkaa laiminlyödään – mikään satsaus syntyvyyteen ei olisi nyt liikaa. Samanaikaisesti Suomeen töihin tulevilta suljetaan ovia. Hallituksen nuiva väestöpolitiikka tulee jättämään suomalaiseen yhteiskuntaan pitkän varjon.

Keskustassakin katsotaan, että hyvinvointiyhteiskuntaa on uudistettava reippaasti, koska ei kaikkeen ole varaa.

– Keskustassa ajattelemme niin, että valtio on sääntelyllä rönsynnyt liiaksi, keskittynyt määrittelemään yksityiskohtia tavoitteiden asettamisen sijaan. Siksi sääntelyä ja turhia normeja pitää edelleen purkaa, Saarikko totesi.

Hänen mukaansa hyvinvointiyhteiskunta ei kuitenkaan ole ongelmissa vain taloudellisen kestävyyden vuoksi, vaan myös sen vuoksi, että keskinäinen luottamus uhkaa murtua.

Politiikassa ei ole ollut tapana siirtyä äärilaidasta toiseen.

– On sittenkin haluttu vaalia yhteenkuuluvuutta. Nyt nämä asiat eivät enää ole itsestään selviä ja se heikentää meidän kaikkien turvallisuudentunnetta.

KESKUSTAN puheenjohtaja linjasi jälleen puolueensa paikkaa puoluekartalla. Saarikon mukaan keskusta on porvarillinen puolue muttei oikeistolainen puolue.

– Tämä tarkoittaa sitä, että kannatamme elinkeinonvapautta, omaisuuden suojelemista ja jokaiselle mahdollisuutta vaurastua. Arvostamme yrittäjähenkistä, yritteliästä ja ahkeraa elämäntapaa ja kaikkea työtä. Vaadimme vastuunottoa itsestä ja läheisistä, me edustamme myös oikeudentuntoa ja empaattisuutta. Olemme vastuullisen vapauden puolella.

– Tarjoamme välittämistä ilman vasemmistolaisuutta ja porvariutta sosiaalisella omallatunnolla. Raha ja pääoma ovat tärkeitä oikeistolle, valtio vasemmistolle ja ihminen keskustalle.

Saarikon mukaan keskittäminen yhdistää oikeistoa ja vasemmistoa, hajauttaminen ja tasapaino kuuluu keskustalle.

– Tämä koko Suomen asia on myös turvallisuutemme asia enemmän kuin pitkiin, pitkiin aikoihin. Aluepolitiikka, se on sanalla sanoen nyt turvallisuuspolitiikkaa.

Saarikko sanoi myös keskustan olevan puolueensa ”juurevan vihreä”.

– Pääviestini tänään Tampereella teille hyvät kollegat ja muut suomalaiset on tämä: äärilaidan vaihtoehto ei ole toinen äärilaita. Äärimmäisyyksien, vastakkainasettelun ja poltetun maan vaihtoehto on keskusta, hän julisti.

ANNIKA Saarikko otti kantaa myös perussuomalaisten Tampereen kokouksessa puheenjohtaja Riikka Purralta kuultuun puheeseen, jossa tämä määritteli perussuomalaiset fiskaalikonservatisteiksi. Purra vertasi ajatteluaan Risto Rytin politiikkaan.

– Malli on melkein sadan vuoden takaa, ajalta ennen äsken kuvailemaani hyvinvointiyhteiskuntaa. Ideaali näyttää heille siis olevan minimalistinen yövartijavaltio, joka huolehtii perustehtävänä puolustusvoimista, vankiloista ja poliisista. Lopusta ihmiset vastaavat sitten itse. Nykyiseltä hallitukselta suomalaiset saavat mielestäni suunnaltaan oikeaa talouspolitiikkaa mutta kylkiäisenä niin kovat arvot, ettei Suomessa ennen sellaista ole nähty, Saarikko sanoi.

Hänen mielestään hallitus saa julkiset palvelut ja niiden tasa-arvon ihanteen kuulostamaan menneisyydeltä.

– Se ei ole totta. Heidän mallin kääntöpuolena on vahvojen ihmisten Suomi, menestyvien hyväntekeväisyyttä jakeleva yhteiskuntamalli.

– Fiskaalikonservatismi on märkä rätti heille, jotka asuvat sorateiden varsilla. Ajatus yhdenvertaisuudesta Suomen eri osien välillä on osa hyvinvointiyhteiskuntamallia. Ei se ole sattumaa, että pohjoinen nyt nousee. Eikä voi unohtaa itäisen Suomen murrosta. Nämä alueet ovat kriittisiä myös turvallisuutemme ja omavaraisuutemme kannalta, Saarikko totesi.

SAARIKKO myllytti perussuomalaisia myös tuttujen instituutioiden horjuttamisesta.

– Terve kritiikki, ravistelu, sen keskustalaisetkin osaavat ja se on aina paikallaan, mutta parjaaminen ja valheiden levittely ei. Ei milloinkaan. Tämä heidän sanomisensa sävy on toistaiseksi koskenut muiden puolueiden päättäjien ohella kirkkoa ja mediaa – mutta jatkoa lienee tulossa virkamiehiä ja oikeuslaitosta kohtaan. Ainakin jos kansainväliset esimerkit pitävät paikkaansa. Amerikan malliin ollaan menossa ja se on vaarallinen tie.

– Kova oikeisto – se Suomea nyt johtaa. Perussuomalaisten johdon linjapuheessa se kaikki kuvattiin auki poikkeuksellisen avoimesti ja se on hyvä. Olisi ollut myös tarpeen kuulla se myös ennen vaaleja. Erityisen tärkeää on nyt arvioida: onko tämä se suunta ja kehitys, joka on tulevaisuuden Suomelle hyvä.

Saarikko kuvasi olevansa äärimmäisen huolissan siitä, onko hallitus käynyt läpi ohjelmansa leikkausten kokonaisvaikutukset.

– Leikkauksia tarvitaan, valtiontalous ei muuten kestä ja me keskustassa tiedämme tämän ja kerroimme tämän myös jo ennen vaaleja. Mutta minusta näyttää siltä, että ne kohdistuvat nyt liikaa samoihin ihmisryhmiin. Rohkaisen Riikkaa Purraa arvioimaan budjettiaan vielä kerran näiden kokonaisvaikutusten valossa.

– Toinen asia, johon vakavasti vetoan: pitäkää lähipalvelut kunniassa. Oman kotikunnan sote-asema, hoivakoti ja perheiden palvelut ovat hyvinvoinnin ydintä. Sotesta leikkaamalla nämä vaarantuvat.

KRITIIKKIÄ Saarikko antoi myös vasemmiston suuntaan.

– Heille hyvinvointivaltio on jatkuva rahakylpy. Vasemmistonkin kannattaa miettiä suhdettaan hyvinvoinnin tulevaisuuteen. Kun omalla vahtivuorolla uudistushalukkuutta ei löydy, niin sitten muut joutuvat tekemään. Sitä voi soppatykillä syksyllä pohdiskella. Kyllä myös työelämää on voitava kehittää ja kyllä ihmisten omaa vastuuta pitää voida vaatia tällaisessa tilanteessa.

Saarikon mukaan keskustan työmarkkinapolitiikassa korostuu kohtuullisuus ja tasapaino.

– Tuemme monia uudistuksia, ne ovat välttämättömiä. Mutta rohkaisemme hallitusta valitsemaan taistelunsa viisaasti ja vaikuttaviin asioihin keskittyen.

– Olen ollut ihan liian pitkään mukana esittääkseni vain teatterikappaleita kansalle. Aiomme kannattaakin hallituksen tekemiä asioita, koska se se vasta rohkeaa onkin. Mutta oikeudentuntoamme ja omaa vahvaa näkyä kokonaisesta Suomesta me emme tule kadottamaan.