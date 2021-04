Saarikko: ”On meidän tehtävämme korjata EU ja tehdä siitä toimiva”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko esitteli ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaansa tiistaina. Paasikivi-seuran tilaisuudessa pitämässään puheessa hän käsitteli muun muassa Euroopan unionia sekä Suomen ulkosuhteita Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltain suuntaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Saarikko esimerkiksi katsoo, että Kiinan ja läntisten maiden suhteessa korostuu erilaisten yhteiskuntamallien kohtaaminen. Saarikon mukaan se asettaa haasteen sekä EU:lle että Suomelle.

– Maailmassa on uudelleen viriämässä vertailu yhteiskuntamallien paremmuudesta. Se näkyy tuoreeltaan esimerkiksi keskustelussa siitä, miten hyvin eri maat pystyvät vastaamaan pandemiaan, Saarikko sanoi.

– EU:n on onnistuttava perusasioissa. Onnistuminen omissa asioissamme on myös viesti kaikkialle maailmaan siitä, että moniarvoinen demokratia on menestyvä ja tavoittelemisen arvoinen yhteiskuntamalli.

Suhdetta Kiinaan Saarikko kuvasi tärkeäksi, ja suhde tulee hänen mukaansa hoitaa ”taitavasti ja rakentavasti”.

– Miten suhtaudumme Kiinan toimintaan omalla maaperällämme, on oltava selvää. Meidän tulee tunnistaa kansallisen turvallisuuden kysymykset aiempaa paremmin, myös puhtaan kaupallisissa tai teknisissä asioissa, hän kuvasi.

Saarikko korostaa sekä Yhdysvaltain että Venäjän osalta myös kahdenvälisten suhteiden kehittämistä. Jotkut Suomelle tärkeät asiat, kuten arktiset kysymykset tai Venäjä-suhteiden hoito, eivät onnistu vain EU:n puitteissa toimimalla.

Ei enemmän EU:ta, vaan parempaa EU:ta.

EU:N KANNATTAJANA Saarikko kertoo olevansa pettynyt ja huolissaan EU:n nykytilasta. Hän peräänkuuluttaa unionilta parempaa isojen asioiden hoitoa.

– Ihmiset odottavat EU:lta ennen kaikkea turvaa ja vakautta. Esimerkiksi terrorismin torjunnassa, maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä tai ilmastonmuutoksen hillinnässä EU:n on tehtävä yhdessä enemmän.

– Kun koronakriisistä on selvitty ja Eurooppa saatu taas jaloilleen, on aloitettava perinpohjainen työ Euroopan unionin rakenteiden uudistamiseksi. On meidän tehtävämme korjata EU ja tehdä siitä toimiva. Kansalaisiaan kuuleva, ymmärrettävämpi, hän sanoi.

– Samalla on ratkaistava jopa EU:n sisällä ammottavat arvorailot esimerkiksi suhtautumisessa oikeusvaltioon tai naisten ja tyttöjen oikeuksiin. Tässä soisi EU:n löytävän myös kansainvälisesti yhtenäisen äänen.

Keskusta tulee Saarikon mukaan olemaan aktiivinen työssä EU:n uudistamiseksi ja esittämään ratkaisuja.

– Sanon jo tässä kohdin: ei enemmän EU:ta. Mutta kyllä, parempaa EU:ta, hän sanoi.

Saarikon koko puhe on luettavissa täältä.