Saarikko puoluekokouksessa: ”Vasemmiston raiteilla jyskyttää vanhan maailman juna” – Purralle kysymys oikeudentunnosta

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko käsitteli tänään Turussa puolueen ylimääräisessä kokouksessa puolueensa tilannetta. Keskusta kärsi eduskuntavaaleissa historiallisen tappion. Johannes Ijäs Demokraatti

– Menetimme äänestäjiä kaikkialla maassa, jokaisessa vaalipiirissä. Viestimme ei kelvannut – eikä siitä ole valitusoikeutta. Teimme virheitä. Sama tapahtui vaaleissa 2019. Kaksi keskenään hyvin erilaista hallituskautta myös hämärsi kuvaa meistä. Yhteiskunta ympärillä vahvistui laidoilta, keskellä on hiljaisempaa, Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa keskustassa on viime kuukausina käyty itsekriittisesti ja rehellisesti läpi sitä.

– Keskusta on nyt ohuempi, kapeampi ja luottamuksella mitattuna pienempi kuin vuosisataan. Menetettyjen kannattajien tilalle emme vielä ole kyenneet löytämään uusia.

Saarikon mukaan tätä perkaa puoluehallituksen pyynnöstä nyt tietokirjailija Juha Kuisman johtama itsenäinen työryhmä, johon on koottu eri tavoin ajattelevia puolueen ihmisiä. Toimenpide‐ehdotukset heiltä valmistuvat lokakuussa.

– Olen sitoutunut täysimääräisestisiihen, että keskusta raivaa tiensä takaisin suomalaisten sydämiin, arkijärjen

äänenä, Saarikko julisti.

KESKUSTA nimittää tänään puoluekokouksessa Olli Rehnin presidenttiehdokkaakseen. Se valitsee myös uuden puoluesihteeri luopuvan Riikka Pirkkalaisen tilalle. Niin ikään varapuheenjohtaja Riikka Pakarisen paikka täytetään.

Saarikon mukaan keskusta muodostaa oppositiopuolueena kantansa hallituksen esityksiin ja muihin politiikan kysymyksiin asia kerrallaan.

– Tulemme antamaan tukemme hallitukselle, silloin kun sen esitykset vastaavat arvojamme ja tavoitteitamme, Saarikko sanoi.

– Kuljemme omaa vakaata keskitietä – opposition muut puolueet kulkekoot omaa polkuaan vasemmalla, hän jatkoi.

– Vasemmiston raiteilla jyskyttää vanhan maailman juna, emmekä aio jäädä heidän kanssaan jarrumiesten kerhoon. Suomea on pakko uudistaa eikä kaikkea kaunista ja hyvää voi loputtomasti luvata lisää. Vasemmiston kannattaa myös muistaa, että omalla vahtivuorolla oli tilaisuus tehdä työmarkkinoiden uudistukset itselle sopivammalla tavalla. Keskustasta se ei olisi jäänyt kiinni.

SAARIKKO antoi kritiikkiä myös hallituspuolueille.

– Todistamme aikaa, jossa juuri mikään ennen vaaleja kerrottu ja luvattu ei pitänytkään paikkaansa. Ei ennen vaaleja ollut perussuomalaisten teltoilla puhetta siitä, että pienituloisilta leikataan – päinvastoin. Ennen vaaleja luvattiin elinkustannusten laskua ja puoli‐ilmaista bensaa. Kokoomuksen puheissa kello tikitti ja pontevasti luvattiin, että nyt on aika lopettaa velaksi eläminen. Saimme hallituksen, jonka suunnitelmissa on historiallinen määrä velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi. Vaalikauden viivan alle ennustetaan jäävän viisikymmentätuhatta miljoonaa velkaa. Taloutta ei sitten taiottukaan terveeksi taikatempulla. Ja pienituloisilta leikataan. Lupaukset ovat rypistyneenä paperitollona roskakorissa.

Saarikko muisteli myös, että yli varojen elettiin erityisesti 2010‐luvun alkupuolella kokoomusjohtoisen bhallituksen aikana, muun muassa Alexander Stubbin pääministerikaudella.

– Ja silloin Suomella ei ollut korostunutta turvallisuuden uhkaa tai maailmanlaajuista kulkutautia riesanaan.

Saarikko sanoi, että taloudellisesti heikkona aikana politiikan oikeudentunto korostuu.

– Tämän kova oikeisto unohtaa. Kun joutuu tekemään leikkauksia pienituloisten toimeentuloon, ei sen kanssa sovi yhteen hyväosaisten veronkevennykset. Taloutta on pakko sopeuttaa, mutta veroja ei ole pakko keventää. Missä on oikeudentunto, Riikka Purra?

Saarikon mukaan vasemmistosta keskustan erottaa se, että keskusta tarjoaa ”välittämistä ilman holhoamista”.

– Keskusta on porvarillinen puolue, mutta me emme ole oikeistolainen puolue. Oikeistosta meidät erottaa juuri oikeudentunto. Kyky asettua heikomman puolelle.

Saarikon vaalikauden aikana nähdään ”valtavaa hallituksen ja myös muun opposition keskittämisen vimmaa”.

– Erityinen huolemme kohdistuu nyt pitkään itärajaan. Itäistä Suomea ei saa hylätä, ei maa voi olla puolikas. Kaikkien meidän turvallisuutta palvelee se, että Suomi on kauttaaltaan asuttu ja elinvoimainen.

SAARIKKO käsitteli puheessaan myös hyvinvointialueiden tilannetta ja puhui lähipalvelujen puolesta.

Hän totesi, että Orpon hallituksen linjauksella tuore sote‐uudistus uhkaa heittää tyylittömän ja irvokkaan kuperkeikan.

– Valmiiksi hoivavelan ja inflaation vuoksi pakkasella olevasta hyvinvointialueiden taloudesta hallitus kaavailee tehtäväksi 1 400 miljoonan leikkaukset. Summaa voi suhteuttaa sairaanhoitajien määrään: tuolla summalla jää maksamatta noin 27 000 sairaanhoitajan vuosipalkkaa. Summa on paljon suurempi kuin esimerkki naapurimaakunnan Satakunnan kaikki vuosittaiset sote‐kulut.

– Hallitus ei voi laittaa hyvinvointialueen päättäjiä tekemään puolestaan niin sanottua likaista työtä; sulkemaan rahapulassa toimipisteitä ja irtisanomaan työntekijöitä. Tälläistä ei ehdottanut edes valtiovarainministeriön virkakunta vaalien alla. Emme hyväksy tätä. Edellytämme, että Orpon hallitus varmistaa riittävän rahoituksen hyvinvointialueille ja tarjoamme eduskuntaryhmämme kanssa käytännön ratkaisuja siihen.

PUHEENSA lopun Saarikko omisti puoluekokouksessa keskustan presidenttiehdokkaaksi valittavalle Olli Rehnille. Rehnistä tulee niin valitsijayhdistyksen kuin keskustankin presidenttiehdokas.

– Presidentin tehtävälle asetetut vaatimukset ovat kovat aina, mutta erityiset korkeat ne ovat näinä aikoina, kun suursodan mahdollisuudesta puhutaan vakavasti. Hyvä presidentti rakentaa rauhaa, Saarikko sanoi.

Hän sanoi myös, että presidentin tehtävän hoitamiselle on eduksi se, että tunnustaa suomalaisen demokratian rakenteet ja ymmärtää, että edustuksellinen demokratiaan tarvitaan kansalaisten lisäksi juuri puolueet. Tässä saattoi olla kyse etäisyyden ottamisesta puolueen ulkopuolelta tulevaan ehdokkaaseen Mika Aaltolaan.

– Uuden presidentin on oltava valmis tehtäväänsä ensimmäisestä päivästä alkaen. Sellainen ehdokas on Olli Rehn. Suomen Pankin pääjohtaja, tohtori.

Saarikko hehkutti Rehnin monipuolista poliittista uraa.

– Olli on paineissa testattu ja niissä kestäväksi havaittu. Haluan, että Suomi saa presidentin, jonka valtakaudella me suomalaiset voimme nukkua yömme rauhassa. Vakaus on näinä aikoina itseisarvo. En kaihda sanoa ääneen, että valitessaan presidentiksi Ollin, suomalaiset eivät joudu jännittämään äkkivääriä käänteitä eivätkä tule möläytyksillä yllätetyksi. Tätä on hyvä jokaisen suomalaisen miettiä.

– Olli Rehn edustaa vakautta, luottamusta ja yhtenäisyyttä. Tällaista keskikentän pelinrakentajaa Suomi tarvitsee, Saarikko kehui.