Saarikko ryöpytti kokoomusta ja perussuomalaisia budjettikeskustelussa – ”Sen haluaisin kuulla, miten arvioitte tämän vaikuttavan maailmalla pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden virtoihin?”

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen puheenvuoron käytti keskustalainen valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Saarikko vastasi oppositiopuolueiden kritiikkiin hyökkäämällä niiden valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön vastalauseissaan jättämiä argumentteja vastaan.

Saarikko osoitti puheenvuoronsa suoraan kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle.

– Kokoomus kertoo vastalauseessaan, että jos he saisivat päättää, moni asia olisi toisin. Menokehykset asetettaisiin vastuulliselle tasolle ja niistä pidettäisiin kiinni. Tätä samaa olemme muissakin yhteyksissä kuulleet. Nyt meillä kaikilla on varmasti korvat auki, koska teillä edustaja Orpo on varmasti mielessänne jokin hyvä selitys. Teidän nimittäin piti tehdä ponteva ja suoraselkäinen säästölista, mutta nyt olettekin vastalauseessanne esittämässä konkreettisia lisämenoja nettona 567,1 miljoonaa euroa verrattuna valtiovarainvaliokunnan mietintöön, Saarikko ihmetteli.