Saarikko tuomitsee ”puistattavat” kirjoitukset mutta sanoo, ettei keskusta esitä ministereille epäluottamusta

Hallitus on valmistelemassa syyskuun alussa eduskunnassa käsiteltävää tiedonantoa rasismista. Johannes Ijäs Demokraatti

Oppositiopuolue keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan Suomen kannalta olisi hyvä, jos eduskuntapuoleet kykenisivät yhdessä laajapohjaisesti tukemaan hallitusta asiassa.

– Jos – paino sanalla jos – tiedonanto on sisällöltään linjakas, selkeä ja kaikki ministerit hallituksesta ovat siihen sitoutuneita – minusta tiedonantoa pitäisi koko eduskunnan tukea. Tämä on ehdotukseni. Se olisi kaivattu viesti Suomesta maailmalle, koska maineessamme on nyt säröjä. Yhteinen viesti eduskunnasta olisi myös tärkein mahdollinen viesti ennen kaikkea niille muualta tulleille maassamme asuville ihmisille, joille rasismi on arkipäivää, Saarikko sanoi puhuessaan tänään eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella.

Saarikko perusteli avaustaan myöhemmin medialle. Häneltä kysyttiin, onko niin, että keskusta on valmis painamaan vihreää nappia hallituksen tiedonannolle.

Saarikko vastasi, että tämä riippuu täysin siitä, millainen tiedonannosta tulee.

– Kerroin vain tavoitetilan, joka ei liity keskustaan vaan koko Suomeen. Minusta olisi todella arvokasta Suomen maakuvan kannalta ja ennen kaikkea niiden ihmisten kannalta, joiden arkipäivää rasismi on, että eduskunnasta tulisi vahva yhteinen viesti yli puoluerajojen.

– Muistutan siitä, että vain muutama vuosi sitten puolueet ovat kyenneet yhdessä laatimaan rasisminvastaisen julistuksen. Minusta olisi hienoa, että sille löytyisi jatkoa.

SAARIKON mukaan jos ja kun eduskunta äänestää tiedonannosta ja sitä kautta hallituksen luottamuksesta ja mikäli hallituksen tiedonanto on tekstiltään riittävän selkeä ja painokas irtisanoutuen rasismista ja kaikki hallitusryhmät sitoutuvat siihen, keskustalla on edellytyksiä tukea sitä.

Media kysyi, onko keskusta myös valmis antamaan luottamuksensa esimerkiksi perussuomalaisille ministereille. Saarikko antoi ymmärtää, että näin on, jos tiedonannollekin voidaan antaa tuki.

Hän painotti, että rasismikohun keskiössä olleille ministereille luottamuksen antaminen ei tarkoita, että hyväksyttäisiin heidän aikaisempia kirjoituksiaan.

– Ne ovat olleet puistattavia. Ne tekstit ovat tuomittavia, mutta samanaikaisesti kannan huolta Suomesta syntyvästä kuvasta ja viestistä maailmalle. Siitä ei voi jäädä epäselvää. Siksi rohkaisen myös muita oppositiopuolueita miettimään, voisiko tässä löytyä nyt Suomessa yhteinen tahto osoittaa maailmalle, että Suomi on tämän kysymyksen suhteen selkeä.

Saarikko ei ole keskustellut tiedonannon tekstistä hallituspuolueiden kanssa. Hän ei ole puhunut muiden oppositiopuolueiden kanssa siitä, onko niiltä tulossa esityksiä yksittäisten ministerien epäluottamuksesta.

– Keskusta ei ole tekemässä yksittäisten ministerien epäluottamuslauseita, vaan arvioi enemmän hallituksen kokonaisuutta, tiedonantoa ja sitä kautta kaikkien ministerien aitoa sitoutumista tähän.

Herättääkö hallituksen toiminta tähän asti rasismiasiassa tavallaan jo niin kovan luottamuksen, että voi antaa tämän tuen?

– Ei. Ei millään tavalla, Saarikko vastasi.

– Olemme kuulleet hallituksesta vain yksittäisiä hajanaisia viestejä. Selvästi ahdistuneita purkauksia RKP:n suunnalta – ollako vai eikö olla. Anteeksipyyntöjenkin kanssa on vähän niin ja näin, kun perussuomalaisten suuntaan katsotaan.

Media peräsi Saarikolta vastausta myös siihen, että miten se, että keskusta asettuisi rasistisia kirjoituksia aikoinaan kirjoittaneiden nykyisten ministereiden taakse, antaisi maailmalle viestin Suomen rasisminvastaisuudesta.

Saarikon mukaan kyse on nyt ennen kaikkea siitä, mitä kyseiset ministerit itse tekevät.

– Jotta Suomi pääsisi tästä eteenpäin niin kuin meidän on pakko päästä, ehdotukseni on sitä kautta koota nyt rivit. Mutta se edellyttää (tiedonannolta), että ministerit sitoutuvat siihen ja teksti on selkeä. Rohkaisen silloin myös muuta oppositiota miettimään, että voittaisiko Suomi yhdessä, kun tästä kanta olisi kirkas, yhtenäinen ja selvä. Sen jälkeen voisimme siirtyä sitten asiapohjalta arvioimaan hallitusta sen esityksistä.