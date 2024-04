Saarikolta tiukka kysymys kehysriihen jälkeen: “Onko vastuuministeri tullut ylikävellyksi?”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus sai tänään sovittua vuosien 2025-2028 julkisen talouden suunnitelmasta. Johannes Ijäs Demokraatti

Oppositiossa olevan keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kutsuu kehysriihen tulosta kovan oikeistohallituksen kovan ajan budjetiksi.

– Tämä budjetti kertoo hallituksen hukkaan heitetystä ensimmäisestä vuodesta. Sen aikana Suomessa kasvoi vain velka ja työttömyys. Vasta nyt hallitus tarttui niihin tosiasioihin, jotka liittyvät muun muassa veronkiristysten välttämättömyyteen. Vuosi sitten heidän mielestään Suomessa oli lähinnä edellytyksiä keventää hyväosaisten verotusta.

Saarikko ei osaa vielä ottaa kantaa siihen, miten keskusta suhtautuu hallituksen eläkkeitä koskeviin leikkauksiin. Keskustalta on lähipäivinä luvassa oma laaja vaihtoehto kehysriihen toimiin.

Saarikko on hyvillään siitä, että ruoan arvonlisäverotus ei kiristynyt.

– Se oli asia, jota keskusta piti voimakkaasti esillä. Hienoa, että hallitus kuuli sen.

SAARIKON mukaan merkittävin näkemysero keskustan ja hallituksen välillä liittyy soteen.

– Meidän mielestämme on perusteltua, nyt kun valtio ohjaa vahvasti alueita ja rahoitus tulee valtiolta, että lainsäädännön tiettyjä yksityiskohtia voidaan keventää ja antaa alueille enemmän mahdollisuutta suunnitella itse palveluita käytännöllisellä tavalla. Räikein ero ajattelussa (hallituksen ja keskustan välillä on siinä), että keskustan mielestä sosiaali- ja terveyspalvelut eivät kestä miljarditolkulla rahan vähentämistä. Se on puppupuhetta, mitä Orpo sanoo, että soteen lisätään rahaa – tietenkin, kun palveluiden tarve kasvaa. Nyt kysymys on siitä, että hallitus ei lisää sitä lähellekään tarpeeksi todelliseen sairastamisen ja sosiaalipalveluiden tarpeen määrään nähden. Eli me keventäisimme myöskin joitain normeja, mutta emme veisi rahoja niiden mukana kuten hallitus.

Hallitus esimerkiksi keventää henkilöstön vähimmäismitoitusta ympärivuorokautisessa hoivassa, purkaa hoitotakuuseen tehtyjä kiristyksiä ja joitakin palveluita rajataan julkisen palvelutuotannon ulkopuolelle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja korotetaan hallitusohjelmassa linjatun 50 miljoonan euron lisäksi 100 miljoonalla eurolla, mitä Saarikko pitää erittäin rajuna linjauksena.

Nyt siis asiakasmaksuja ollaan korottamassa ja toisaalta hallituksesta on jo aiemmin kerrottu, että se valmistelee uusia Kela-maksujen korvauksien korotuksia, mikä tekisi yksityisellä lääkärillä käymisestä nykyistä edullisempaa. Saarikko uskoo, että hallitus hakee tällä vahvaa ohjausvaikutusta yksityislääkäreiden suuntaan erikoissairaanhoidossa.

– Siltikin on hyvä muistaa, että erikoislääkäripalkkiot tutkimusmaksuineen ovat usein satoja euroja. Silloinkaan valtionkaan suuremmin tukemana harvalla pienituloisemmalla on niihin varaa. Tämä lienee kehityssuunta, jossa tuetaan ihmisten omaa vakuutuksen ottoa ja oman rahan käyttöä ja se on kaukana siitä hyvinvointiyhteiskunta-ajatuksesta, jolla suomalaisia sosiaali- ja terveyspalveluita on rakennettu, Saarikko toteaa.

KEHYSRIIHESTÄ tuli yllättäen myös ratkaisu sairaalaverkon tulevaisuudesta. Muutoksia on tulossa perusterveydenhuollon yöpäivystyksiin ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoon. Hallituksen pyrkimyksenä on tässäkin tasapainottaa julkisia menoja.

Saarikko painottaa, että keskusta on mukana opposition välikysymyksessä, joka haastaa hallituksen sairaalalinjan.

– Perin eriskummallista on ennen kaikkea se, että ministeri Juuso on koko ajan ymmärtänyt, että valmistelua tehdään kaikessa rauhassa ja ei vain ohjausryhmän pohjalta. Nyt pääministeri ja valtiovarainministeriö toteavat, että ratkaisu tehdään juuri niin kuin ohjausryhmä ehdotti. Pidän tätä erittäin eriskummallisena. Onko vastuuministeri tullut ylikävellyksi?

Demokraatti ei ole tänään tavoittanut sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoa (ps.) kommentoimaan sairaalaverkon tulevaisuutta.