Saarikolta yllätysveto: “Keskeytän perhevapaani tämän tärkeän äänestyksen vuoksi ja menen eduskuntaan paikan päälle”

– Keskeytän perhevapaani tämän tärkeän äänestyksen vuoksi ja menen eduskuntaan paikan päälle. Haluan osoittaa, että päivystysten lopettamista ja sairaaloiden toiminnan supistamista koskeva hallituksen esitys vie Suomea väärään suuntaan, hän sanoo tiedotteessa.

Saarikko aloittaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajana ensi vuonna.

Keskustan eduskuntaryhmä vastustaa hallituksen esitystä Salon yöpäivystyksen lakkauttamisesta.

– Suomen sairaalaverkkoa on jo tehostettu viime vuosina paljon. Esimerkiksi aluesairaaloiden rooli on muuttunut ja TYKSin alueen sairaaloiden yhteistyö on nyt saumatonta. Hallituspuolueiden puhe erikoissairaanhoidon tehottomuudesta ei pidä paikkaansa.