Säästö 0 euroa, hallitus leikkaa rintamalisistä tästä huolimatta – ”Nyt on suljettu kertakaikkiaan silmät oikeudelta ja kohtuudelta”

Sosialidemokraatit vastustaa jälleen ensi vuodeksi kertautuvaa hallituksen esitystä kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä. Käytännössä kyse on ihmisten monien perusturvaetuuksien leikkaamisesta.

Leikkausesitys oli eilen käsittelyssä eduskunnassa.

Kansaneläkkeen indeksin jäädytys koskee monia pienituloisia etuuksien saajia – muun muassa työttömyysturvan peruspäivärahan, työmarkkinatuen, lapsilisien, vammaistukien, lastenhoidon tukien ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahojen saajia. Tämä tarkoittaa sitä, että etuudet eivät kasva vaan indeksistä johtuva kasvu leikataan pois.

– Erityisen irvokasta hallituksen leikkauspolitiikassa on jäädytysten kohdentaminen myös rintama- ja veteraanilisiin. Tämä tarkoittaa, että huolimatta elinkustannusten noususta veteraaniemme rintama- ja veteraanilisät, samoin kuin heidän kansaneläkkeensä ja hoitotukensa ovat vuonna 2019 yhtä suuria kuin ne olivat vuonna 2016, kansanedustaja Anneli Kiljunen sanoi eilen eduskunnan täysistunnossa.

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen oli kaivanut täysistuntoon esiin lukuja ja totesi, että rintamalisien säästövaikutus on niin marginaalinen, ”että sosiaali- ja terveysministeriön omat laskelmat tämän säästön mahdollisuuksista päätyvät Excelissä lukemaan 0,00!”

– Säästö on niin marginaalisen pieni valtion talousarviossa, että STM:n, sosiaali- ja terveysministeriön omissa laskelmissa ei kyetä saamaan lukuarvoa sille, kuinka paljon tällä säästetään. Se johtuu siitä, että näitä rintamalisiä saavien ihmisten määrä on valitettavasti kovin pieni, ja tämä indeksikään ei niin kovin suuri ole. Sen takia tämä summa on niin pieni, ja kun se on niin pieni, arvoisat hallituspuolueet, miten ihmeessä voi olla niin kaikkine niine perusteluineen, mitä täälläkin on puhuttu sotaveteraanien puolesta, että säästöä ei edes käytännössä synny mutta pakko on leikata. Tämä on mielestäni aivan kammottavaa.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä vahvistetaan Demokraatille, että julkisen talouden suunnitelmaan on kirjoitettu rintamalisien säästöiksi 0 euroa. Käytännössä laskennallinen säästö olisi siis hyvin pieni.

– Kuinka hallitus kehtaa väen vängällä leikata rintamalisiä? Pia Viitanen ihmetteleekin Demokraatille.

– Kun tilanne on tällainen ja hallituspuolueet tämän tietävät, miten ihmeessä ei löydy sydäntä. Vähintäänkin pitäisi kunnia-asiana perua rintamalisän leikkaus, hän jatkaa ja kuvaa hallituksen toimintaa surulliseksi ja pöyristyttäväksi.

– Nyt on suljettu kertakaikkiaan silmät oikeudelta ja kohtuudelta. En olisi ikinä toivonut, että näin voi käydä. Kyse on niin marginaalisesta rahaerästä. Tämä on kestämätöntä.

Vuonna 2017 hallitus teki jäädytyksen lisäksi myös erillisen kansaneläkeindeksin leikkauksen. Sekin vaikutti kaikkiin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Tuolloin veteraanietuudet jätettiin kuitenkin erillisen indeksileikkauksen ulkopuolelle etenkin SDP:n kovan vastustuksen vuoksi.

Tuolloinkin hallitus kuitenkin jäädytti indeksit, joten veteraanietuudet pysyivät samalla tasolle.