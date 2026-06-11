Kotimaa
11.6.2026 05:31 ・ Päivitetty: 11.6.2026 05:31
Sähkö ja bensa kallistuivat
Polttonesteiden ja sähkön hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kertoo Tilastokeskus.
Sähkön kokonaishinta nousi vuoden 2026 helmikuussa kotitalousasiakkailla 14 - 25 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen.
Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta nousi kahdeksan prosenttia ja dieselin 16 prosenttia verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan.
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