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Kotimaa

11.6.2026 05:31 ・ Päivitetty: 11.6.2026 05:31

Sähkö ja bensa kallistuivat

MIKKO STIG / LEHTIKUVA

Polttonesteiden ja sähkön hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sähkön kokonaishinta nousi vuoden 2026 helmikuussa kotitalousasiakkailla 14 - 25 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen.

Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta nousi kahdeksan prosenttia ja dieselin 16 prosenttia verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan.

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