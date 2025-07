Sähköautojen katsastuksen hintaetu katoamassa – ”Ei ihan helppoa hommaa”

Sähköautoilija saa nykyään etsimällä etsiä hintaetua katsastuksessa, vaikka sähköautolle ei tehdä päästömittausta. Polttomoottoriauton omistajan on usein maksettava sekä itse katsastuksen että päästömittauksen hinta, jotka ynnätään yhdeksi paketiksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Päästömittauksella mitataan auton ympäristövaikutuksia. Sähköautolle mittausta ei tehdä, sillä pakokaasuja ei pakoputkista pöllyä.

Voisi siis olettaa, että sähköautoilija säästää päästömittauksen hinnan katsastuksessa. Näin ei kuitenkaan enää monilla suurilla katsastusketjuilla ole, vaan sähköauton katsastuksesta on maksettava sama hinta kuin polttomoottoriauton.

Määräaikaiskatsastuksesta pyydetään monilla katsastusasemilla noin 35-50 euron hintaa. Päästömittaukset maksavat tämän lisäksi noin 25-35 euroa.

Moni katsastusasema tarjoaa näitä yhdessä katsastuspaketteina noin 60-75 euron hinnalla. Sähköautojen katsastus on usealla asemalla juuri katsastuspakettien hintaista.

YKSITYISTEN katsastustoimipaikkojen liiton toiminnanjohtajan Björn Ziesslerin mukaan sähköautoille on määrätty joitain erilaisia tarkastuskohteita kuin polttomoottoriautoille.

Sähköautoista on tarkastettava muun muassa korkeajännitejohtimien ja -linjaston sekä akkujen turvallisuus. Ziesslerin mukaan on määritelty tarkkaan, millaisia vaurioita esimerkiksi akkusuojauksessa saa olla.

- Joka ikinen tilanne on erilainen ja sen selvittäminen, onko kyseessä rakenteellinen vaurio vai pintanaarmu, voi olla yllättävän työlästä.

Ziessler muistuttaa, että jokainen yrittäjä päättää hinnoittelunsa itse. Monesti hintaan vaikuttavat esimerkiksi alueelliset erot.

Ziessler ei lähde spekuloimaan sillä, onko monikin yrittäjä nostanut sähköautojen katsastuksen samalle tasolle polttomoottoriautojen katsastuspakettien kanssa viime vuosina.

Hän kuitenkin toteaa, että muutama vuosi sitten päivitettyihin autojen arvosteluperusteisiin tulivat mukaan myös sähköautot.

JOTKUT pienemmät toimijat tarjoavat edelleen sähköautokatsastuksesta pelkän polttomoottoriauton katsastuksen hintaa.

Tällainen on esimerkiksi Vantaan Koivuhaan autokatsastus, jonka toimitusjohtaja Anssi Venäläinen kertoo, miksi hintaa ei vielä ole lähdetty nostamaan.

- Syy on se, että sähköautot ovat uudehkoja. On selvää, että neljä vuotta vanhan auton katsastus on paljon nopeampi kuin 20 vuotta vanhan auton ihan riippumatta siitä, mitä siitä pitää mitata, Venäläinen sanoo STT:lle.

Venäläisellä on eri linja sähköautojen katsastusten sisällön suhteen kuin Ziesslerillä. Venäläisen mukaan sähköautoille tehdään katsastuksissa käytännössä kaikki samat testit ja tarkastukset kuin polttomoottoriautoille.

Ainoastaan pieniä asioita, kuten akun kuntoa, tarkistetaan silmämääräisesti.

VENÄLÄINEN uskoo, että viimeisetkin katsastusliikkeet tulevat lähitulevaisuudessa luopumaan sähköauton halvemmista katsastuksista, ja tarjoamaan niille samaa hintaa kuin polttomoottoriautojen katsastuspaketeille.

- Kyllä se meilläkin jossain vaiheessa tulee nousemaan (niin), että sähköauton katsastus on samanhintainen kuin katsastuspaketti.

Syynä samoille hinnoille on Venäläisen mukaan se, että sähköautojen katsastus ja polttomoottoriauton katsastuspaketti vievät lopulta yhtä paljon aikaa.

Venäläisen mukaan päästömittauksen erillinen hinnoittelu on menneisyyden jäänne. Mittaus ei vie enää juurikaan aikaa ja uusimmille autoille mittaus tehdään sähköisesti.

Päästömittauksen hintaan on siis käytännössä lisätty katsastustoimenpiteiden kuluja. Hinnat erottelemalla saa annettua vaikutelman halvasta katsastuksesta.