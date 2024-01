Sähköliitolta ilmoitus työnseisauksista teollisuudessa ja pääkaupunkiseudulla

Sähköliitto on tänään ilmoittanut kahden vuorokauden mittaisista työnseisauksista teollisuudessa ja pääkaupunkiseudulla 1.-2. helmikuuta. Niiden piirissä on liito tiedotteen mukaan yhteensä noin 4 500 sähköalan ammattilaista.

Teollisuuden työnseisaustoimipaikkoja on noin 700, mukana esimerkiksi SSAB Europe Oy:n, Konecranes Finland Oy:n ja Outokumpu Stainless Oy:n toimipaikat.

Pääkaupunkiseudun työnseisaus koskee kaikkia sähköliittolaisten töitä Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla. Työnseisaus pysäyttää esimerkiksi rakennustyömaat, matkapuhelinverkon rakennus- ja ylläpitotyöt sekä yleisten ja yritysten tietoliikenneverkkojen asennus- ja ylläpitotyöt.

Pääkaupunkiseudun lakon ulkopuolelle on rajattu ainoastaan sähkön ja lämmön tuotanto ja jakelu, raideliikenteessä tehtävät työt sekä viranomaisviestintää ja puolustusvoimien tietoliikenneverkkoja hoitavan Suomen Erillisverkot Oy:n työt.

NYT ilmoitetut ja aiemmin toteutetut työtaistelutoimet ovat vastalause hallituksen päätöksille ja suunnitelmille, jotka osuvat raskaasti työntekijöihin ja työttömiin sekä sosiaaliturvaan ja joilla on vain vähäisiä työllisyys ja säästövaikutuksia.

‒ Yksi Orpon-Purran hallituksen keskeisimmistä tavoitteista on muuttaa hyvinvointiyhteiskuntamme rakenteita niin merkittävästi, että sitä ei voi enää samaksi nimittää. Sosiaalinen omatunto on hallituksen mielestä ”loisijoiden” suosimista. Hallitus on kylmästi jättämässä yhteiskunnan heikompiosaiset ja työttömät oman onnensa nojaan.

– Tämä tulee jakamaan meidät suomalaiset joko pärjääviin työssä oleviin tai köyhyydessä eläviin sairaisiin ja työttömiin. Tätä kehitystä on vastustettava kaikin voimin, perustelee Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti liiton tiedotteessa.

Sähköliiton hallitus kokoontuu ensi viikolla päättämään mahdollisista muista työtaistelutoimista.