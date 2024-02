Sähkön vuorokausimarkkinat siirtyvät Euroopassa 15 minuutin jaksoihin ensi vuoden tammikuussa – tästä on kyse

Euroopan sähkömarkkinoilla on meneillään iso muutos, kun kaupankäynti on siirtymässä nykyisistä tunnin jaksoista 15 minuutin jaksoihin. Kyse on ensisijaisesti sähkön tukkumarkkinoiden muutoksesta, mutta myös suomalaisten kotitalouksien voi pian olla mahdollista ostaa pörssisähköä varttihinnoilla.