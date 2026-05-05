5.5.2026 11:26 ・ Päivitetty: 5.5.2026 11:26
Sähkönkäyttö lisääntyi maaliskuussa – datakeskukset hyödynsivät ennätyksellisen halpaa sähköä
Energiateollisuus kertoo tiedotteessaan, että sähkönkäyttö kasvoi maaliskuussa 5,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Sähköä käytettiin enemmän, vaikka maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi.
Suomi käytti maaliskuussa sähköä 8,3 terawattituntia, josta teollisuuden osuus oli 3,2 ja muun kulutuksen 5,1 terawattituntia.
Datakeskukset ja sähkökattiloiden omistajat hyödynsivät maaliskuussa ennätyksellisen halpaa sähköä. Tukkusähkön keskihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli maaliskuussa 27,79 euroa megawattitunnilta, viimeksi sähkön tukkuhinta oli maaliskuussa yhtä alhaalla vuonna 2020.
Sähkönkäytön kasvua vauhdittivat tuulivoimalat, jotka tuottivat maaliskuun aikana kolme terawattituntia edullista sähköä. Aiemmin ei ole yhden kuukauden aikana tuotettu yhtä suurta määrää tuulisähköä. Myös Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikkö kasvatti tarjontaa vuoden takaiseen verrattuna, sillä se oli vuotta aiemmin huollossa maaliskuussa. Ydinvoimalat tuottivat nyt maaliskuun aikana hieman yli kolme terawattituntia sähköä.
Maaliskuussa sähkön nettotuonti eli tuonnin ja viennin erotus oli 0,16 terawattituntia, ja nettotuonnin osuus oli vajaat kaksi prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä. Aiemmin nettotuonnin osuus on saattanut olla maaliskuussa yli 20 prosenttia.
Suomessa sähkön yleisin tuontimaa on Ruotsi ja vientimaa Viro.
