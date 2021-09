SAK, Akava ja STTK: Syy- ja ansioperusteisuudesta on pidettävä kiinni sosiaaliturvan uudistuksessa

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK pitävät tärkeänä lähtökohtana sitä, että sosiaaliturvaa uudistettaessa syy- ja ansioperusteisuus säilyy kantavana perusperiaatteena. DEMOKRAATTI Demokraatti

Järjestöt uskovat, että syyperusteisuudella voidaan parhaiten turvata toimeentuloa eri elämäntilanteissa.

Keskusjärjestöjen mukaan sosiaaliturvauudistus on toteutettava rahoituksellisesti kestävällä tavalla ja työnteon on oltava ensisijainen keino toimeentulon turvaamisessa. Työn vastaanottamisen puolestaan on oltava kannattavaa ja ansioiden vaikutettava sosiaaliturvan tasoon. Työntekijöillä ja työnantajilla on merkittävä rooli sosiaaliturvan rahoittajina.

”Sosiaaliturvauudistuksessa on otettava huomioon muuttuva työelämä ja erilaiset työnteon muodot. Yhdistelmävakuutuksen ja sovitellun päivärahan jatkokehittäminen on tarpeen.” Palkansaajakeskusjärjestöt toteavat tiedotteessaan.

Järjestöt korostavat myös palveluiden merkitystä.

”Niiden on oltava toimivia, tehokkaita, vaikuttavia ja riittävästi resursoituja. Palveluiden ja etuuksien yhteensovittamista on vahvistettava. Ennaltaehkäisevät ja yksilölliset palvelut, osaamisen vahvistaminen, työvoima- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyistä parempi integrointi parantavat työllistymisen mahdollisuuksia.”

Sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamisen sijaan järjestelmää on keskusjärjestöjen mukaan tarpeen selkeyttää.

”Toimeenpanijoiden välistä tiedonvaihtoa, etuuden maksamiseen liittyvää automatisointia sekä henkilökohtaista tukea ja neuvontaa on parannettava. Monimutkaisesta järjestelmästä täytyy luoda etuudensaajille nykyistä selkeämmin ymmärrettävä ja ennakoitava.”

Sosiaaliturvakomitea linjasi syyskuun kokouksessa nopeasti toteutettavia osauudistuksia. Vaiheittaisia pienempiä uudistuksia on tarpeen tehdä kokonaisuudistuksen rinnalla. Palkansaajajärjestöt korostavat kuitenkin, että uudistuksen merkittävimmät periaatelinjaukset pitäisi päättää pian, jotta uudistustyössä voidaan edetä.