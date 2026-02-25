SAK, Akava ja STTK vaativat määräaikaisia työsopimuksia koskevan esityksen palauttamista valmisteluun

Määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävä lakiesitys pitää palauttaa uuteen valmisteluun, joka tehdään aidossa yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa, palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vaativat. Demokraatti Demokraatti

Keskusjärjestöt vetoavat yhteisessä kannanotossaan hallitukseen, jotta se keskeyttäisi järjestöjen mukaan puutteellisesti valmistellun lakiesityksen käsittelyn. Järjestöjen mukaan tällä hetkellä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyssä oleva esitys monimutkaistaa ja vaikeuttaa lain tulkintaa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa, että lakiluonnos sisältää epäselviä ja keskenään ristiriitaisia käsitteitä, joiden pohjalta työnantajien ja työntekijöiden on vaikea arvioida, milloin toiminta täyttää lain vaatimukset.

– Tämä lisää työelämän epävarmuutta ja altistaa erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevat työntekijät määräaikaisten työsopimusten väärinkäytöksille, hän sanoo.

Keskusjärjestöt muistuttavat, että hallituksen esitys heikentää olennaisesti työntekijöiden työsuhdeturvaa. Tämän myötä esimerkiksi tavoite ehkäistä määräaikaisten sopimusten ketjuttamista ei järjestöjen mukaan toteudu.

Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoo, että esitys päinvastoin lisäisi työnantajien mahdollisuuksia käyttää peräkkäisiä määräaikaisuuksia ilman todellista perustetta.

– Akava Worksin toimeksiannosta tehdyn kyselyn perusteella on myös odotettavissa, että yritykset solmivat osan uusista työsuhteista määräaikaisina vakituisen työsuhteen sijasta. Nyt olisi vielä mahdollisuus muuttaa suuntaa, hän sanoo tiedotteessa.

Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä erityisesti nuorilla naisilla. Keskusjärjestöjen mukaan hallituksen esitys vie työelämän tasa-arvoa väärään suuntaan.

– Syrjinnän ja perhevapaiden käytön vaikutuksia ei ole esityksessä riittävästi huomioitu. Riskinä on, että raskaana olevien tai perhevapaalle jäävien työntekijöiden työsopimuksia jätetään uusimatta, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo tiedotteessa.