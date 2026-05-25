Työmarkkinat

25.5.2026 07:00 ・ Päivitetty: 25.5.2026 07:00

SAK: Kesätöihin oli tungosta – työttömät kilpailevat samoista paikoista kuin tulokkaat

Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailu paikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä.

SAK:n alojen luottamushenkilöistä runsaat 70 prosenttia arvioi vastauksissaan, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna.

Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. Hakijoita on paljon.

Lähes 60 prosenttia vastaajista ilmoitti, että kesätyöntekijöitä palkataan saman verran kuin aikaisemmin.

Kilpailu kesätyöpaikoista oli kovaa myös viime vuonna, sillä hakijoina on opiskelijoiden lisäksi ollut runsaasti työttömiä.

SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.

