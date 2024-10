SAK paaluttaa jälleen: ”Koko palkansaajaliike vastustaa lakiesitystä”

Hallituksen esitystä vientivetoisesta työmarkkinamallista käsiteltiin tänään valiokuntakuulemisessa eduskunnassa. SAK toistaa jo tutuksi tulleen näkemyksensä, ettei vientimallia pidä säätää lakiin. Demokraatti Demokraatti

– Koko palkansaajaliike vastustaa lakiesitystä. Tämä on ollut linjamme hallitusohjelman julkaisemisesta lähtien ja olemme tuoneet sen toistuvasti esille muun muassa Painava syy -kampanjassa. Työministeriön valmistelussa ja hallituksen esityksessä on ohitettu täysin ammattiyhdistysliikkeen näkemykset. Myös oikeuskansleri on huomauttanut lakiesityksen ongelmista, SAK:n lakimies Katariina Sahlberg sanoo tiedotteessa.

Hallitus tekee Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n mukaan suuren virheen, jos se puuttuu lailla työmarkkinajärjestöjen sopimusvapauteen ja valtakunnansovittelijan riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

SAK:n mukaan Suomi ottaa tietoisesti merkittävän riskin sitä sitovien kansainvälisoikeudellisten normien rikkomisesta, jos esitys etenee lainsäädännöksi. EU:n ja ILO:n säädösten mukaan valtiovallan tulisi edistää työehtosopimustoimintaa ja järjestäytymisvapautta sekä huolehtia sovittelutoimen riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta.

– Valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovintoehdotusten tekemiseen ei tule rajoittaa lainsäädännöllä. Toteutuessaan esitys murentaisi merkittävällä tavalla työntekijäpuolen luottamusta sovitteluinstituutiota kohtaan – instituution, jonka pitäisi olla tes-neuvotteluja tukeva riippumaton ja puolueeton toimija, SAK linjaa.

SAHLBERGIN mukaan hallitus jatkaa esityksellään epätasapuolista työmarkkinapolitiikkaa ja työnantajien ajamien uudistusten toteuttamista.

– Lakiesitys suosii jälleen kerran yksityisen sektorin työnantajapuolta, sillä se sitoo työmarkkinakierroksella sovittelutoimen kädet ennalta vientialojen ratkaisuun, eikä jätä tilaa toimialakohtaiselle aidolle sovittelutoiminnalle, hän sanoo.

– Työnantajapuolella ei ole jatkossa huolta sovintoesityksistä, sillä se voi luottaa sovittelutoimen pysyvän vientialojen määrittämissä palkankorotuksissa. Samalla alakohtaisten tarpeiden huomioon ottaminen tai palkkaerojen kurominen ja palkkauksellisen tasa-arvon edistäminen käy entistä mahdottomammaksi.

SAK muistuttaa myös, että työministeri Arto Satosen (kok.) tekemä vertailu Ruotsin vientivetoiseen malliin ontuu. Ruotsissa malli pohjautuu työmarkkinaosapuolten sopimukseen, ei lakiin. SAK huomauttaa, että Ruotsissa teollisuussopimuksen (industriavtal) linjasta on sen historian aikana poikettu myös ylöspäin toimialakohtaisesti.

Sukupuolen mukainen ammattialojen eriytyminen on Suomessa suurempaa kuin monissa muissa maissa, SAK muistuttaa.

– SAK:laisilla aloilla on useita naisvaltaisia ja matalapalkkaisia ammattialoja, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, joiden palkka- ja ostovoimakehitys on ollut vaatimatonta. Hallitus on vientimallillaan heikentämässä työssäkäyvien asemaa ja mahdollisuuksia nousta palkkakuopasta.