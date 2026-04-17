Työmarkkinat

17.4.2026 08:36 ・ Päivitetty: 17.4.2026 08:36

SAK: Työperäiseen hyväksikäyttöön puututtava kehysriihessä – ”Ilmiö ei lopu toivomalla ja tyhjillä juhlapuheilla”

Työperäistä hyväksikäyttöä on raportoitu muun muassa luonnonmarja-alalla.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK vaatii, että hallitus tekee kehysriihessä toimia, joilla estetään nuorten ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä.

Tulevassa kehysriihessä hallituksella ja työministeri Matias Marttisella (kok.) olisi SAK:n mielestä hyvä paikka osoittaa, että työntekijöiden hyväksikäyttö otetaan tosissaan ja sille halutaan tehdä jotain. SAK:n mukaan pelkkä kiskontalainsäädännön täsmentäminen on yksinään riittämätön toimenpide.

– Työministeri Marttinen ilmoitti jo syyskuussa 2025, että suomalaisia työehtoja rikkoville alihankintayrityksille ei ole tilaa. Nyt on viimeiset hetket tällä hallituskaudella lopettaa käsien päällä istuminen ja tehdä asialle jotain. Tämä ilmiö ei lopu toivomalla ja tyhjillä juhlapuheilla, vaan näkyvillä teoilla ja kunnon sanktioilla, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa.

Työperäinen hyväksikäyttö on tällä viikolla noussut otsikoihin taas kahdesti. Keskiviikkona Palvelualojen ammattiliitto PAM julkaisi kyselyn Lapin kausityöläisten kohtelusta. Yle teki aiheesta myös jutun, jossa ulkomaiset kausityöntekijät kertoivat kokemuksiaan.

PAMin kyselyssä 27 prosenttia vastanneista oli törmännyt kohteluun, joka täyttää työperäisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Ongelmia on ollut varsinkin ulkomaalaisilla työntekijöillä, joista hyväksikäyttöä oli kohdannut peräti 40 prosenttia.

Tänään Helsingin Sanomat paljasti, että Turun telakalla ukrainalaisia työntekijöitä kyykyttäneet virolaiset yrittäjät palasivat telakalle toisen yrityksen nimissä.

– Hyväksikäyttöä on siis yritetty jatkaa. Telakka alkaa olla voimaton, jos lainsäädäntöä ei muuteta ja sanktioita tiukenneta, SAK:n tiedotteessa todetaan.

SAK on jo aiemmin julkaissut 12 kohdan listan keinoista työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi. SAK:n mukaan yksi tehokas ja valtiolle edullinen keino olisi esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisointi. SAK:n lokakuussa Verianilla teettämän kyselyn mukaan 87 prosenttia palkansaajista kannattaa alipalkkauksen kriminalisointia.

– Esimerkiksi Norjassa palkan tai sen osien maksamatta jättäminen on rikos. Suomessa todetun alipalkkauksen ”rangaistus” on, että siihen syyllistynyt työnantaja joutuu maksamaan maksamatta jääneet palkat työntekijälle.

Elorannan mukaan työperäinen hyväksikäyttö on häpeäpilkku suomalaisessa työelämässä ja tahra maineessamme maailmalla.

– Ilmiön kitkeminen vaatii poliittista tahtoa. Mikäli tämä hallitus ei asiaan puutu, se kertoo paljon hallituspuolueiden arvomaailmasta, Eloranta muistuttaa.

