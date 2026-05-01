1.5.2026 09:45 ・ Päivitetty: 1.5.2026 08:58

SAK:n Eloranta: ”Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus puolitoistakertaiseksi”

Nora Vilva

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta esittää työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeuden palauttamista ja korottamista.

Demokraatti

Verovähennysoikeus poistui Petteri Orpon (kok) hallituksen päätöksellä tämän vuoden alussa.

– Kun kerran elinkeinoelämä on näyttänyt tietä kovissa ja poikkeuksellisissa vaatimuksissaan ja oikeistohallitus on niitä avoimin mielin ja syvin taskuin toteuttanut, ei duunarien pidä tyytyä vähempään. Tulevaisuudessa olisikin toteutettava ay-jäsenmaksujen veronvähennysoikeus puolitoistakertaisena, Eloranta vaatii vappupuheessaan Helsingissä.

Eloranta perustelee palauttamista ja korottamista neuvottelujärjestelmän vahvistamisen lisäksi myös palkansaajien ostovoiman parantamisella. Kun vähennys on suurempi, palkansaajien verotus kevenee.

– Se olisi oiva keino vahvistaa pohjoismaista, järjestäytymiseen pohjautuvaa työmarkkinamallia Suomessa ja taata vahva työehtosopimustoiminta työntekijöiden suojaksi ja työelämän kehittämiseksi jatkossakin.

PUHEESSAAN Eloranta lyttäsi hallituksen saavutukset.

– Velka kasvaa, kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta leikataan ja kaikkein parhaimmassa asemassa oleville annetaan lisää. Kuinka ne kehtaavat?

Jotain hyvääkin sentään löytyy. Eloranta kiittää, että rikoslakia ollaan kiristämässä niin, että työmarkkinarikollisuuteen on helpompi puuttua.

Mutta kehu tulee reunahuomautuksella.

– SAK on esittänyt palkkavarkauden kriminalisointia: siis sitä, että työnantajaa rangaistaan tahallisesta palkan maksamatta jättämisestä. Ei voi olla niin, että työntekijän varastaessa työnantajalta työsuhde päättyy ja päälle tulee rangaistus rikoksesta, mutta työnantajan varastaessa työntekijältä palkkaa rangaistusta ei ole tule, vaan joskus harvoin joutuu tuomioistuimen päätöksellä maksamaan vain sen palkan, jonka olisi alun perinkin joutunut maksamaan.

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

