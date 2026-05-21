21.5.2026 06:55 ・ Päivitetty: 21.5.2026 07:00

SAK:n Eloranta: Työajan lyhentäminen ei ole haihattelua – ”Tarvitaan rohkeutta testata”

Nora Vilva

Viime viikkojen droonikeskustelu Suomessa näkyi Jarkko Elorannan viestissä SAK:n edustajistossa.

Demokraatti

Demokraatti

SAK:n puheenjohtaja sanoo, ettei ole yksittäisen työntekijän tehtävä ratkaista viranomaisvaroituksen saatuaan, pitääkö hänen noudattaa ohjeita jäädä kotiin vai lähteä töihin.

– Etätyöntekijät voivat rauhassa jäädä kotiin, suojautua kuten ohjeistetaan ja heille maksetaan palkka. Läsnätyöntekijöillä, pääosin SAK:laisilla duunareilla, ei ole mahdollisuutta tähän luksukseen.

Eloranta kuitenkin on hyvillään siitä, että työministeri Matias Marttinen (kok.) on päättänyt kutsua työmarkkinaosapuolet kokoon ratkomaan asiaa.

– SAK esitti jo muutama vuosi sitten, että huoltovarmuusorganisaatiota täydennetään eri sektoreiden työntekijöiden osalta. Silloin vastakaikua ei tullut. Joko nyt aika olisi kypsä ja joko olisimme kokeneet, mitä kaikkea voi tapahtua ja mihin kaikkeen on varauduttava? Selvää on, että ilman työntekijöitä ei ole huoltovarmuutta.

ELORANTA kommentoi puheessaan myös pitkään jatkunutta polemiikkia työajan pituudesta.

Hänen mukaansa ay-liikkeen on uskallettava näyttää suuntaa ja nostaa jäsenille tärkeitä asioita keskusteluun.

– Työajan lyhentäminen ei ole haihattelua eikä historian sivupolku. Se on osa sitä samaa kehitystä, jossa työn tuottavuus kasvaa, teknologia kehittyy ja ihmiset odottavat työelämältä muutakin kuin loputonta venymistä.

Eloranta muistuttaa, että aina kun työelämää on parannettu, on sanottu samaa.

– Ei ole oikea hetki, ei ole varaa, järjestelmä ei kestä. Niin sanottiin ennenkin, ja silti juuri niistä uudistuksista tuli myöhemmin itsestäänselvyyksiä.

Elorannan mukaan kansainväliset kokemukset kertovat, että työajan lyhentämiseen kannattaa suhtautua vakavasti.

– Kun työaikaa on järjestetty uudella tavalla, on jaksaminen parempaa, on vähemmän sairauspoissaoloja ja parempaa tuottavuutta. Tietenkään yksi malli ei sovi kaikille aloille, eikä kukaan väitä niin. Työajan lyhentäminen ei myöskään tapahdu sormia napsauttamalla tässä ja nyt. Mutta juuri siksi tarvitaan enemmän tietoa, enemmän kokeiluja ja enemmän yhteistä, aitoa valmistelua. Tarvitaan rohkeutta testata, ei rohkeutta jyrätä.

