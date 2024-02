SAK:n ex-pomo kuvaa vinoa asetelmaa: Työntekijöiltä otetaan maalivahti pois ja sitten kehotetaan pelaamaan tasapuolisesti

Suomen hallitus on omatoimisesti aiheuttanut umpisolmun työmarkkinoilla, kansanedustaja Lauri Lyly (sd.) sanoo. Hän vaatii hallitusta aitoihin neuvotteluihin.

Lylyn mukaan hallitus on itse syypää lakkoihin. Hän huomauttaa, että nyt olisi normaali työrauha työmarkkinoilla, koska sopimukset päättyvät syksyllä. Lyly kuvailee, että hallituksen toimin neuvottelutilannetta vinoutetaan työnantajien suuntaan.

– Samalla tavoin kuin jos jääkiekossa otettaisiin työntekijöiltä maalivahti pois ja sitten kehotetaan pelaamaan tasapuolisesti, hän vertaa tiedotteessa.

SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly toteaa hallituksen heikentävän rankalla kädellä ja yksipuolisesti työntekijän asemaa työmarkkinoilla. Hän huomauttaa, ettei työmarkkinauudistuksille ei ole edes valtiovarainministeriössä pystytty todentamaan työllisyyttä edistäviä vaikutuksia. Lylyn mukaan uudistukset viedään maaliin puhtaasti ideologisista syistä ja verhotaan talouden kohentamisen argumenteilla.

– Työntekijöillä on erittäin painava syy nousta tällä viikolla barrikadeille. Laajat lakot ja muut toimenpiteet kertovat siitä, kuinka suuri vastustus hallituksen toimia kohtaan on koko palkansaajakentässä. On muistettava, että mitään yksityiskohtia näistä työmarkkina”uudistuksista” ei mainittu puolueiden vaaliohjelmissa viime keväänä. Näillä toimilla ei ole sitäkään kautta saatu kansalaisten siunausta, Lyly sanoo.