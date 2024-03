SAK:n hallitus kokoontui aamulla – Jarkko Eloranta kertoo: Tämä on tilanne nyt

SAK:n hallitus kokoontui aamulla ylimääräiseen kokoukseen. Puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi medialle pian sen jälkeen aamupäivällä, että uutinen hallituksen mahdollisesta vastaantulosta paikallisessa sopimisessa on myönteinen. Simo Alastalo ja Rane Aunimo

Eloranta sanoi, ettei SAK:lla ole kuitenkaan tarkempaa tietoa vielä asiasta. SAK on asiassa mediatietojen varassa.

– Näin on. Meille ei tavallaan ole tullut hallituksesta suoraa viestiä, että olisitteko halukkaita vähän keskustelemaan paikallisesta sopimisesta. (Sen että) Siellä suunnitellaan jotain vastaantuloa SAK:lle paikallisesta sopimisesta, sen luimme mediasta, Eloranta vastasi Demokraatin kysymykseen tiedotustilaisuudessa.

SAK on myös tavannut valtiosihteeri Mika Nykästä. Elorannan mukaan SAK on valmis neuvottelemaan työmarkkinamallista, mutta se edellyttää myös työrauhakysymysten ja paikallisen sopimisen huomioimista.

Eloranta muistutti, että SAK on esittänyt omia vastaantulojaan työmarkkinalukon aukaisemiseksi.

– Kompromissiesitys on olemassa ja se on hallituksen tiedossa. Siitä varmaan voidaan ammentaa ratkaisujenkin eväitä, jos tahtoa hallituksen puolella on.

Eloranta totesi myös, että jos pöydällä vastaantulossa SAK:lle olisi vain yksi asia, muutosten siinä tulisi olla huomattavia.

Eloranta sanoi vielä erikseen Demokraatille mediatilaisuuden yhteydessä, että tässä vaiheessa SAK ajattelee edelleen, että myös työrauhakysymykset ovat pöydällä eli niistäkin tulisi löytää kompromissia.

– Sitten jos jotain muuta tulee pöydälle kavennetulla agendalla, sitten sitä arvioidaan porukalla. Puheenjohtaja ei yksi sellaisia asioita päätä.

ELORANNAN mukaan SAK:lla on sovittuna tapaaminen työministeri Arto Satosen kanssa huomenna puoliltapäivin.

– Sen jälkeen ollaan ehkä viisaampia.

SAK aikoo jatkaa tämänpäiväistä kokoustaan heti Satosen tapaamisen jälkeen. Tässä kohtaa arvioidaan, jatkuvatko lakot.

– On koko ajan ilmoitettu, että jos tapahtuu liikahduksia sopimisen ja kompromissin suuntaan, lakot pystytään nopeastikin lopettamaan, mutta jos ei tapahdu, periaatteessa varmaan voi olla mahdollista, että jatkopäätöksiäkin tulee, mutta se on huomisen arvio sitten tilanteesta.

Ellei sopua asiassa synny, tilanne heijastuu syksyn työmarkkinakierrokseen.

– Ainakin osa liitoista vakavasti pohtii, että miten vaikkapa paikallisen sopimisen kirjauksia, laajoja oikeuksia on työehtosopimuksista saatava pois, jotta tavallaan jäsenistön palkka- ja muut edut voidaan turvata myös uudessa tilanteessa. Se varmaan tulee olemaan aika kivuliasta, Eloranta kommentoi Demokraatille.

Pääosin SAK:laiset ammattiliitot aloittivat poliittiset lakot maanantaina 11. maaliskuuta ja niiden on määrä kestää kaksi viikkoa. SAK kertoo huomisen kokouksensa päätöksistä keskiviikon tiedotustilaisuudessa kello 16.