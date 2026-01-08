Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.1.2026 16:03 ・ Päivitetty: 8.1.2026 16:03

SAK:n pääekonomisti: Hallitus on epäonnistunut työllisyyspolitiikassa täysin

Nora Vilva

Suomi ampaisi EU-maiden kärkeen työttömyydessä. SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà arvioi, että syynä on väärään aikaan tehty ja pienituloisiin kohdennettu sopeuttamispolitiikka sekä työntekijöiden aseman heikentäminen.

Suomen työttömyysaste oli marraskuussa 10,6 prosenttia. Viimeksi se on ollut näin korkealla 1990-luvun lamassa, Lainà huomauttaa.

Lainà luonnehtii tiedotteessa hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa täysin epäonnistuneeksi. Luvatusta 100 000 uudesta työpaikasta tulikin suurtyöttömyys, hän kiteyttää.

Lainàn mukaan Etelä-Euroopassa talouden kysyntää on ylläpidetty EU: n elpymisrahaston avulla ja siellä työttömyys on vähentynyt vauhdilla.

– Suomessa sen sijaan vallitsee taloudellisen lamaannuksen tila, kun ihmiset eivät uskalla kuluttaa ja varautuvat säästämällä entistä huonompiin aikoihin.

– Sosiaaliturvaa olisi parannettava ja työmarkkinoilla olisi tehtävä työntekijöiden asemaa vahvistavia uudistuksia luottamuksen palauttamiseksi ja talouskasvun käynnistämiseksi. Silloin työttömyysaste kääntyisi vihdoin laskuun Suomessakin, Lainà sanoo tiedotteessa.

Sopeutustoimet ovat syventäneet suhdannekuoppaa ja kasvattaneet työttömyyttä.

Suomen pitäisi Lainàn mielestä ottaa mallia Etelä-Euroopasta siinä, miten työttömyyttä voidaan vähentää oikein mitoitetulla ja kohdennetulla finanssipolitiikalla.

– Nyt hallituksen lähinnä pienituloisiin osuneina leikkauksina toteutetut sopeutustoimet ovat syventäneet suhdannekuoppaa ja kasvattaneet työttömyyttä. Julkinen talouskaan ei ole vahvistunut, vaan pikemmin heikentynyt.

Lainà nostaa esiin, että työttömyyden kasvusta on syytetty muun muassa maahanmuuttoa. Hän toteaa, ettei maahanmuutto kuitenkaan ole työttömyyden kasvun syy, vaan työttömyys kohdistuu ensimmäisenä maahan muuttaneisiin, koska he ovat monesti heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla.

– Olisin huolissani myös nuorista, sillä työttömyys kohdistuu myös heihin. Nuoret eivät pääse työmarkkinoille ja syrjäytymisriski kasvaa, Lainà sanoo.

