14.4.2026 13:57 ・ Päivitetty: 14.4.2026 15:06
Saksa solmi puolustusyhteistyösopimuksen Ukrainan kanssa – pääpaino drooneissa
Ukrainan ja Saksan puolustusministerit Myhailo Fedorov ja Boris Pistorius ovat allekirjoittaneet maiden välisen puolustusyhteistyön sopimuksen, joka koskee erityisesti droonisodankäyntiä.
Yhteistyö julkistettiin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Berliinin-vierailun yhteydessä. Zelenskyin delegaatio tapasi Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin ja muita Saksan hallinnon edustajia.
Saksa on Ukrainan merkittävimpiä tukijoita, mutta maa haluaa myös apua omien asevoimiensa kehittämiseen Ukrainalta sen asiantuntemuksen ja kokemuksen vuoksi.
- Yhtäkään eurooppalaista armeijaa ei ole viime vuosikymmeninä koeteltu sodassa niin kuin Ukrainan asevoimia, liittokansleri Merz sanoi.
Maiden yhteistyöhön kuuluu muun muassa yhteistä droonituotantoa. Ukrainan asiantuntemus on viime aikoina ollut kovassa huudossa myös Lähi-idässä Iranin droonihyökkäysten vuoksi.
ZELENSKYI sanoo, että Venäjän iskuissa tammikuun lopussa vaurioitunut Druzhba-öljyputki on jälleen toiminnassa huhtikuun loppuun mennessä.
Zelenskyi kommentoi tiistaina asiaa toimittajille Berliinissä.
- Ei täysin, mutta riittävän hyvin, jotta se toimii, Zelenskyi sanoi toimittajille.
Zelenskyi sanoi lisäksi olevansa valmis tapaamaan Unkarin tulevan pääministerin Peter Magyarin.
Alkuvuodesta lähtien suljettuna ollut Druzhba-putki kuljettaa venäläistä öljyä Ukrainan kautta Unkariin ja Slovakiaan. Ne ovat syyttäneet Ukrainaa tahallisesta viivyttelystä putken korjaamisessa.
Unkarin väistyvä pääministeri Viktor Orban on jarruttanut EU:ssa Ukrainalle suunnatun 90 miljardin euron suuruisen lainapaketin ja uusimman Venäjää vastaan suunnatun pakotepaketin hyväksymistä öljyputkikiistan vuoksi.
EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU on tarjonnut Ukrainalle teknistä apua ja rahoitusta öljyputken korjaamiseksi.
Zelenskyillä oli tiistain ohjelmassa vielä vierailu Norjan pääkaupunkiin Osloon, jossa hän oli tapaamassa maan pääministerin Jonas Gahr Stören.
Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 18.06.
