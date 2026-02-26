Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.2.2026 16:15 ・ Päivitetty: 26.2.2026 16:15

Saksan oikeus: Äärioikeistolaisten AfD-puoluetta ei saa luokitella ääriliikkeeksi

AfD shop

Saksassa oikeus on päättänyt, ettei maan kotimaan tiedustelupalvelu saa ainakaan toistaiseksi luokitella Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puoluetta ääriliikkeeksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viime keväänä julkaistusta luokituksesta sydämistynyt AfD oli haastanut tiedustelupalvelun oikeuteen. Määrittelemällä puolueen ääriryhmäksi tiedustelupalvelu sai muun muassa laajemmat oikeudet sen toimien valvomiseen.

Tiedustelupalvelun perustelut luokitukselle vuotivat julkisuuteen myöhemmin viime keväänä. Monilla AfD-poliitikoilla on ollut yhteyksiä äärioikeistoon, ja etenkin puolueen nuorisojärjestöä on epäilty radikalisoitumisesta ääritoimintaan muun muassa maahanmuuttajia vastaan.

Puolueen parlamentaarikkoja on myös epäilty tarkoituksellisten tietopyyntöjen tekemisestä ulkopuolisten puolesta ja valtion kriittisen informaation keräämisestä Venäjän käyttöön.

KÖLNILÄISEN tuomioistuimen päätöksellä ääriliike-määrittely kielletään nyt siksi aikaa, kunnes oikeus on tehnyt lopullisen päätöksen AfD:n valituksen kohtalosta.

Tiedustelupalvelu ei ole julkisuudessa käyttänyt puolueesta ääriliike-nimitystä sen jälkeen, kun oikeuskäsittely alkoi, mutta se ei ole poistanut sitä luokituksistaan.

