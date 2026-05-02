Ulkomaat
2.5.2026 08:45 ・ Päivitetty: 2.5.2026 08:45
Saksan puolustusministeri ei yllättynyt Yhdysvaltojen päätöksestä – sotilaiden siirto pois Saksasta oli odotettavissa
Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius.
Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan.
Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5 000 sotilasta pois Saksasta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa.
