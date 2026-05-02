2.5.2026 08:45 ・ Päivitetty: 2.5.2026 08:45

Saksan puolustusministeri ei yllättynyt Yhdysvaltojen päätöksestä – sotilaiden siirto pois Saksasta oli odotettavissa

Saksan puolustusministeri Boris Pistoriuksen mukaan Yhdysvaltain päätös oli odotettavissa.

Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan.

Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5 000 sotilasta pois Saksasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa.

