Saksassa hallitus nurin – näin kommentoi ulkoministeri Valtonen

Saksan kolmen puolueen, sosiaalidemokraattien, vihreiden ja liberaalidemokraattien, hallituskoalitio kaatui myöhään eilisiltana. Johannes Ijäs Demokraatti

Käytännössä hallituksen jätti liberaalipuolue FDP.

Kristillisdemokraattisen CDU:n puoluejohtaja ja liittokansleriehdokas Friedrich Merz on vaatinut pikaisesti, vaaleja mutta liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti, että hänen luottamuksestaan äänestetään vasta tammikuun puolessavälissä. Liittopäivävaalit voitaisiin käydä maaliskuussa.

CDU on Saksan gallupjohtaja.

Scholz johtaa tällä hetkellä demareiden ja vihreiden muodostamaa vähemmistöhallitusta.

Demokraatti kysyi tänään eduskunnassa Suomen ulkoministeri Elina Valtoselta (kok.), onko huolestuttavaa vallitsevassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, kun ison eurooppalaisen maan hallitus kaatuu.

Valtonen vastaa, että demokratiassa pitää aina ymmärtää se, että lopulta kansa päättää ja vaalien pitäminen ei ole sinänsä huono asia.

– Mitä Suomi toivoo ja Eurooppa tarvitsee, on tietysti vahva Saksa ja se edellyttää tiettyä vakautta. Varmasti vaalien kautta semmoinenkin tilanne syntyy. Nythän se, jos on ikään kuin vähän liitoksistaan repeämässä oleva hallitus, ei sekään mikään itseisarvo ole. Mutta oleellisenta on toki se ja mitä me toivommekin, että Saksakin saisi vielä tämän vuoden puolella lisää tukea Ukrainalle läpi parlamentista. Se on mahdollista myös vähemmistöhallituksen oloissa, jos oppositio tukee, näin olen ymmärtänyt ja olen itse asiassa aika toiveikas, että näin tulee käymään.

HALLITUKSEN jättänyt FDP on vastustanut Saksan velkaantumista rajoittavan velkajarrun nostamista. Scholz on nähnyt, että lisärahaa tarvittaisiin muun muassa Ukrainan tukemiseen.

Scholzia on toisaalta hallituksen matkan varrella arvosteltu Ukrainan liian varovaisesta tukemisesta.

Elina Valtonen muistuttaa, että tämän hetken gallupjohtaja CDU on sitä mieltä, että Scholz on tukenut Ukrainaa liian vähän. Laitaoikeistosta ja laitavasemmistosta tukemista taasen on vastustettu.

Vaalien ajankohdasta riippuen puolueiden valtasuhteet saattavat myös vielä muuttua.

Valtonen tiivistää tämän hetken tilanteen olevan se, että oppositiosta pusketaan isompaa tukea Ukrainaan. Tässä mielessä Valtonen on toiveikas tulevan koalition suhteen.

– Saattaa olla, että USA:n vaalitulos myös toimii pontimena siihen, että Euroopassa nyt viimeistään oivalletaan, kuinka tärkeää on, että me itse kannamme enemmän vastuuta sekä Ukrainasta mutta myös omasta turvallisuudesta.

Saksassa nämä asiat on Valtosen mielestä toisaalta oivallettu melko hyvin.

– Olen kyllä siitä Scholzille kiitollinen, että onhan hän nyt jos miettii Saksan demareita, kulkenut tosi pitkän matkan viimeisen kolmen vuoden aikana. Tosi pitkän matkan, Valtonen sanoo.