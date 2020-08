Salaisen palvelun agentti ampui miestä ylävartaloon – näin viranomaiset kertovat välikohtauksesta Valkoisen talon lähellä

Yksi ihminen haavoittui ampumavälikohtauksessa Valkoisen talon lähellä varhain tiistaina Suomen aikaa, kertoivat viranomaiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuljetettiin tapahtuman vuoksi hetkeksi turvaan lehdistötilaisuudesta, jota hän oli pitämässä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidenttiä vartioivan salaisen palvelun mukaan 51-vuotias mies lähestyi Valkoista taloa vartioivaa agenttia ja kertoi olevansa aseistettu. Tämän jälkeen mies kaivoi jotain taskuistaan kuin ampuakseen, jolloin agentti ampui häntä ylävartaloon. Mies kuljetettiin ensiavun jälkeen sairaalaan.

Salaisen palvelun mukaan presidentti ei ollut missään vaiheessa vaarassa, eikä mihinkään osaan Valkoisesta talosta päässyt sinne kuulumattomia ihmisiä.

Toimittajat kysyivät Trumpilta, järkyttikö tapaus häntä.

– En tiedä. Näytänkö järkyttyneeltä? On ikävää, että maailma on tällainen, mutta aina se on ollut vaarallinen paikka. Trump vastasi.