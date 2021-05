Salonen: Rajavartiolaitoksen uusille laivoille turvattu täysi rahoitus

Hallitus on sopinut kolmannen lisätalousarvioesityksen sisällöstä. Raumalainen kansanedustaja ja eduskunnan Meriryhmän puheenjohtaja Kristiina Salonen (sd.) toteaa tiedotteessaan pitävänsä tärkeänä, että lisätalousarviossa esitetään rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivojen hankintaan 120 miljoonan euron lisäystä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Rajavartiolaitoksen on määrä korvata vanhat ulkovartiolaivat kahdella uudella aluksella vuoteen 2025 mennessä. Vartiolaiva 2025 -hankkeen kustannusarvio valtiolle on kokonaisuudessaan 240 miljoonaa euroa, josta eduskunta on myöntänyt aiemmalla päätöksellään puolet. Uudella lisätalousarviolla turvataan myös hankkeeseen kuuluvan toisen aluksen rakentaminen.

– Tämä on hyvä ja odotettu päätös. Lisämäärärahalla turvataan se, että Vartiolaiva 2025 -hanke voidaan nyt toteuttaa varmasti kokonaisuudessaan. Jos hankinnan ehtoja olisi muutettu jälkikäteen, niin alusten yksikköhinnat olisivat todennäköisesti nousseet merkittävästi, Salonen sanoo tiedotteessaan.

Hän toteaa, että hankkeen kotimaiset työllistämisvaikutukset ovat arviolta noin 1 755 henkilötyövuotta vuosina 2021–2023. Rajavartiolaitos on käynnistänyt kilpailutusprosessin Turun ja Rauman telakoiden kanssa myönnettyjen tilausvaltuutuksien perusteella.