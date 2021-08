Teatteriarvio: Sampo Festivaalin avannut Funny on hullutteleva ryöpsähdys tummin sävyin

Viidennen SAMPO Festivaalin Helsingissä avanneen turkulaisen Kuuman Ankanpoikasen kantaesityksen Funny – The Best Puppet Show Ever Made tekijätiimi koostuu vahvoista nykynukketeatterin pioneereista. Se näkyy lavalla ennen kaikkea sujuvuutena ja tekemisen helppoutena. Homma toimii, nukettaminen ja näyttelijäntyö ovat vivahteikasta ja tietynlainen aavistuksenomainen kotikutoisuus on tietoista. Ilmapiiri on tarkoituksellisen rento ja pääasiana tuntuu olevan pitää hauskaa ja nauttia lavalla olemisesta.

Hulluttelu onkin yksi esittämisen kantavia teemoja jopa siinä määrin, että varsinkin alussa se meinaa hukuttaa alleen kaiken muun. Onneksi esitys pikkuhiljaa syvenee ja jäntevöityy niin, että myös vakavammat teemat pääsevät esille. Niitäkin nimittäin esityksessä on.

Konseptista, käsikirjoituksesta ja esiintymisestä vastaavat Riina Tikkanen ja Merja Pöyhönen ovat niin rautaisia nukketeatterin ammattilaisia, että heillä on paikoitellen vaara kadota omaan osaamiseensa ja ideoidensa runsauteen. Onneksi Pia Kalenius ohjaajana on osannut suitsia heitä sopivasti.

NUKKETEATTERI

Sampo Festivaali, Nukketeatteri Sampo

Kuuma Ankanpoikanen:

Funny – The Best Puppet Show Ever Made Konsepti, käsikirjoitus ja esitys Merja Pöyhönen ja Riina Tikkanen – Ohjaus Pia Kalenius – Nuket ja lavastus Jenni Rutanen – Sävellys Antti-Juhani Manninen – Valot Essi Santala

Esitys pursuaa mielikuvitusta ja hassuja keksintöjä. Nykynukketeatterissahan nukettaa voidaan melkein mitä vaan. Tällä kertaa pääosassa ovat ilmapallot ja vaahtomuovi, joista syntyy vaikka mitä hahmoja ja jotka voivat myös ilmaista melkein mitä vain.

Varsinaisiksi henkilöiksi nousevat kuitenkin pääasiassa Pöyhösen nukettama lähes ihmisen kokoinen naisnukke sekä Tikkasen käsittelemät lampaat. Niissä on pelkkää ideoimisen iloa enemmän luonnetta ja koskettavuutta. Niiden kautta esille tulevat esityksen varsinaiset teemat: esittämisen pelko ja epävarmuus, yölliset painajaiset sekä toiveet ja unelmat, jotka voidaan ampua alas, mutta jotka silti uskaltavat ponnistaa esiin.

Lähes sanattoman esityksen rakenteena on hallittu kaaos, eikä sisällön punainen lanka suinkaan kulje eteenpäin ilman kaikenlaisia rönsyjä, joihin se joskus meinaa melkein tukahtua. Leikittelevän kaaosmainen on myös Jenni Rutasen rakentama lavastus ramppivaloineen, roudauslaatikkoineen ja televisioineen. Herkkyyttä ja rouheutta löytyy hänen luomistaan naisnukesta ja erilaisista lampaista. Antti-Juhani Mannisen säveltämä kilkutteleva musiikki toimii elokuvamaisesti nousten enemmän esiin aina kun tunnelma tiivistyy.

Kuuma Ankanpoikanen on kautta historiansa (vuodesta 2008) tunnettu enemmän tai vähemmän anarkistisesta otteesta esityksissään. Siksi tälläkin kertaa tulkitsen, että Funnyn alaotsikko on osittain itseironinen ja vinoilee erilaisten esitysten superlatiiveilla markkinoinnille. Ihan mainio esitys Funny kyllä on, mutta ollakseen ”paras” sen pitäisi ehkä aavistuksen verran rauhoittua.

Annikki Alku