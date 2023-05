Sampo teki 359 miljoonaa euroa voittoa

Finanssikonserni Sammon voitto ennen veroja tammi-maaliskuussa kohosi liki kolmanneksen vuodentakaisesta oikaistusta tuloksesta ja oli 359 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi viisi prosenttia valuuttakurssimuutoksista huolimatta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vakuutustoiminnan tulos kasvoi 21 prosenttia vuodentakaisesta 292 miljoonaan euroon ja yhdistetty kulusuhde koheni 2,2 prosenttiyksikköä 84 prosenttiin oltuaan vuosi sitten 86,2 prosenttia. Prosentteina ilmoitettava kulusuhde kuvaa vahinkovakuutustoiminnan tehokkuutta ja on parempi mitä alempi se on.

Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin mukaan Sampo sai vuoteen hyvän alun kaikkien liiketoimintojen tuloskehityksen säilyessä vankkana. Konsernitasolla Sampo tavoittelee alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta ja suurimmassa tytäryhtiössään alle 85:tä prosenttia.

KONSERNIIN kuuluva vahinkovakuutusyhtiö If kasvatti vakuutuspalvelutulostaan 17 prosenttia 217 miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdistetty kulusuhde laski 82,4 prosenttiin. Korvauskulut kuitenkin kasvoivat, ja tulosta heikensivät samalla erityisesti Ruotsin heikko automyynti ja talven vahinkojen määrä. Suurvahinkojen määrä jäi odotettua pienemmäksi.

Ifin toimitusjohtaja Martin Thorsrudin mukaan toimintaympäristö on vaikea, kun hintoja on inflaation takia nostettava ja asiakkaat ovat entistäkin hintatietoisempia.

- Pitkän ajan strategiamme on vakaa hinnoittelu, ja sitoudumme siihen myös myrskyisempinä aikoina. Se on ollut meille menestyksekäs strategia, ja Ifin asiakaspysyvyys on pysynyt korkealla, Thorsrud sanoi tiedotteessa.

Suomessa Ifin tulos alkuvuonna parani, kun suurvahinkoja tapahtui normaalia vähemmän ja leudon talven aikana oli vähemmän myrskyjä kuin vuotta aiemmin.

SAMPO valmistautuu parhaillaan eriyttämään konserniin kuuluvan sijoituspalveluyhtiö Mandatumin ja listaamaan sen omana yhtiönään. Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut ulkoiset asiakasvarat kasvoivat viidellä prosentilla vuodentakaisesta 10,8 miljardiin euroon. Sijoitusten tuotto oli 1,7 prosenttia.

Magnussonin mukaan suunnitelma etenee ja jakautumista koskeva esitys on Sammon yhtiökokouksen asialistalla 17. toukokuuta.

- Suunnitelman toteutuessa Sammosta tulisi strategiansa mukaisesti puhdasoppinen vahinkovakuutuskonserni, jolloin se voisi kohentaa pääoman tuottoa entisestään. Uskon, että jakautuminen hyödyttäisi myös Mandatumia tarjoten sille mahdollisuuden tavoitella kasvua entistä kunnianhimoisemmin, Magnusson sanoi tiedotteessa.