Sanna Marin: ”Kaupungistuminen haastaa koko Suomen” – SDP etsii vastauksia megatrendin synnyttämiin kysymyksiin

Sosialidemokraatit haluavat, että ensi vaalikaudella Suomeen laaditaan kaupunkipoliittinen suunnitelma, jolla vastataan kaupungistumisen haasteisiin. Asia ilmeni Tampereella SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen päättäneessä tiedotustilaisuudessa, jossa sosialidemokraattien varapuheenjohtaja Sanna Marin esitteli puolueen tuoreita kaupunkipoliittisia linjauksia.

– Kaupungistuminen haastaa kasvavat kaupungit, kun väkeä keskittyy entistä enemmän kaupunkeihin, mutta myös koko Suomen ja ne paikkakunnat, josta väkeä muuttaa pois, Marin muistutti.

Hän korosti, että vastatakseen haasteisiin Suomeen tarvitaan kattava ja kokonaisvaltainen kapunkipoliittinen strategia. Osana SDP:n 2030-ohjelmaa puolue onkin nyt työstämässä omia ratkaisujaan ympäri maailman vellovan megatrendin synnyttämiin haasteisiin.

Marinin mukaan SDP aikoo julkistaa oman kaupunkipoliittisen ohjelmansa osissa ennen seuraavia kuntavaaleja. Puolueen tavoitteena on luoda polku kestävästi kehittyviin kaupunkeihin, sillä kuten Marinkin huomautti, Suomi ei tule myöskään saavuttamaan ilmastotavoitteitaan jolleivat kaupungit ole työssä keskeisesti mukana.

Marinin mukaan on myös oleellista huomata, että kaikki kaupungit ovat erilaisia – valtion pitää tunnistaa erilaisten kaupunkien ja kuntien tarpeet, joskin myös yhteisiä haasteita on.

Ohjelma keskittyy 22. suurimpaan suomalaiseen kaupunkiin. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi kuitenkin tiedotustilaisuudessa, ettei maaseutu- tai aluepolitiikkaa olla puolueessa unohdettu: kyseiselle lohkolle on myöhemmin tulossa oma ohjelmansa.

– Meillä istuu tällä hetkellä työryhmä, jota vetää Ville Skinnari ja Sirpa Paatero ja tämän työn tulokset tulevat keskittymään erityisesti muiden alueiden avuksi ja vahvistamiseksi.

Kuusi haastetta, kuusi ratkaisua.

Kaupunkipolitiikan saralla puolue on työryhmätyöskentelyn avulla hahmottanut kuusi kaupunkien kehitystä uhkaavaa haastetta, joihin se pyrkii löytämään ratkaisut ohjelmatyössään.

Kaupunkien tulisi SDP:n mukaan kiinnittää huomiota etenkin eriarvoisuuden kasvuun ja kaupunginosien eriytymiseen, ilmastotavoitteiden toteuttamiseen, väestön keskittymiseen, työn muutokseen, osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseen sekä kaupunkien asemaan yhteiskunnassa ja globaalisti.

Perjantaina käsittelyssä oli haasteista ensimmäinen, eriarvoistuminen ja eriytyminen kaupungeissa. Tai kääntäen SDP:n ratkaisu: tavoite tasa-arvoisesta kaupungista.

– Eriytyminen näkyy kaupungeissa esimerkiksi siitä, että tuloerot ovat kaupungeissa voimakkaammat kuin Suomessa keskimäärin, Marin kertoi.

– Ulkomaalaisten ihmisten osuus on kasvanut kaupunkien sisällä, etenkin pääkaupunkiseutu erottuu tällä saralla. Kun katsomme alueellista eriytymistä kaupungeissa, niin se on jonkin verran voimakkaampaa ylipäätään ulkomaalaissyntyisten osalta, mutta ennen kaikkea se näkyy voimakkaasti lasten osalta.

Mikäli eriarvoistumiskehitys pääsee valloilleen, voivat tulokset olla vaikeita. Joissain Euroopan kaupungeissa on puhuttu jopa gettoutumisesta.

Marin korosti eriytymiskehityksen olevan hyvin moniulotteinen asiakokonaisuus. Sitä ei hänen mukaansa voidakaan ratkaista pelkällä asuntopolitiikalla tai muilla yksittäisillä täsmätoimenpiteillä.

– Kun haluamme puuttua tähän, tarvitsemme laajasti toimia eri hallinnonaloilla ja -tasoilla, Marin painotti.

Kohti tasa-arvoa viiden toimenpiteen avulla.

Marin esitteli tilaisuudessa viisi ylätason toimenpidettä, joilla kaupunkien tasa-arvoa voitaisiin parantaa. Ensinnäkin ihmisille pitää turvata riittävä toimeentulo ja tuloeroja on kavennettava.

– Suomessa pitää toteuttaa sosiaaliturvan ja verotuksen kokonaisuudistukset. Sen lisäksi meidän pitää laajentaa oppivelvollisuutta toiselle asteelle. Se on kaikkein kustannustehokkain tapa parantaa nuorten työllisyyttä ja tulevaisuutta, Marin painotti.

Hän korosti myös, kuinka kaupungeilla tulee olla mahdollisuus hoitaa omaa elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaansa.

– Juuri esimerkiksi Tampereen työllisyydenhoidon kuntakokeilu on ollut todella tehokas ja olemme saaneet vähennettyä pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja nyt näitä hyviä tuloksia pitäisi jatkaa, eikä suinkaan lopettaa siinä vaiheessa kun ne alkavat tepsiä, Marin totesi viitaten hallituksen päätöksen lopettaa Tampereen työllisyyskokeilu.

Myös väestön rakenne kaupunkien sisällä huomioitava.

Kaupungeissa pitäisi SDP:n ohjelman mukaan myös taata laadukkaat palvelut, kuten esimerkiksi yhdenvertaiset mahdollisuudet lähikouluun ja -päiväkotiin, palauttaa subjektiivinen päivähoito-oikeus, edetä kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja taata kaupungeille riittävän suuret valtionosuudet.

– Kaupunkien sisällä on huomioitava myös väestön rakenne palveluiden kohdentamisessa. Esimerkiksi jos meillä on kouluja ja alueita, joissa on iso osuus esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia tai muunlaista erityistukea tarvitsevia oppilaita, niin sinne tarvitaan enemmän rahaa.

Kolmanneksi puolue haluaa panostaa asumiseen. Kaupungeissa tulisi olla esimerkiksi riittävästi ARA-asunnontuotantoa, uudistaa asumistukijärjestelmä ja asuinalueellista eriytymistä pitää estää.

– Asuinalueiden monimuotoisuudesta voidaan huolehtia sijoittamalla omistus-, vuokra- ja erityisryhmien asumista samoille alueille.

Lisäksi SDP haluaa panostaa ohjelmansa mukaan toimivaan kaupunkisuunnitteluun sekä luottamuksen edistämiseen kaupungissa.

– Kaupunginosat pitää suunnitella asukkaat, ihmiset ja liikkuminen edellä. On myös tärkeää pitää joukkoliikenteen lippuhinnat kohtuullisina.

Tilaisuuden lopuksi Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) korosti vielä ensisijaisen tärkeää olevan, että kaupungistuminen nostetaan ensi huhtikuun vaalien jälkeen hallitusohjelmatasolle.

– Haluamme sitä ja tässä on sellainen viesti tulossa, että SDP ainakin nostaa sen esiin. Kaupungistuminen on trendi, joka näkyy joka paikassa. Ihmiset muuttavat paremman elämän perään: opiskelemaan, työelämään tai palveluiden perässä, Lyly luonnehti.

– Kaupungistuminen on ollut vuosikymmenten aikana kehittyvä ilmiö ja nyt siitä pitää puhua. Suomi pärjää sillä, miten kaupungit pärjäävät. Ja ne maakunnat pärjäävät, missä keskuskaupungit pärjäävät ja vetävät koko alueen kehitystä eteenpäin.