Sanna Marin löi pöytään SDP:n talouslinjan neljä ydinnumeroa: ”2, 4, 60 ja 80”

SDP:n puoluevaltuusto on koolla viikonloppuna Lappeenrannassa. Puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin piti tilaisuuden aluksi lauantaina puheen kokousväelle. Rane Aunimo Demokraatti

Marin kävi puheensa aluksi läpi hallituksen tekoja ja saavutuksia, mutta siirsi sitten katseen selvemmin SDP:hen ja sen tavoitteisiin.

– SDP:n tavoitteena on turvata tavallisten suomalaisten hyvinvointi ja toimeentulo sekä mahdollisuus elää hyvää elämää yksilön lähtökohdista riippumatta.

MARININ mukaan SDP:n talouslinjan voi tiivistää neljäksi numeroksi: 2, 4, 60 ja 80.

– Ensinnäkin SDP tavoittelee vähintään kahden prosentin kestävää vuotuista talouskasvua. Se saavutetaan tuottavuutta ja yhteiskunnallista luottamusta vahvistavilla päätöksillä sekä aktiivisella työllisyyspolitiikalla.

– Toinen tavoitteemme liittyy investointeihin. Haluamme pitää tiukasti kiinni yhdessä sovituista neljän prosentin TKI-panostuksista. Tutkimuksella, kehitystyöllä ja innovaatioilla luodaan tulevaisuuden työtä, vaurautta ja uuden kasvun edellytyksiä.

Marin muistutti, että Suomi kilpailee maailmassa osaamisella, korkealla teknologialla ja fiksuilla tavoilla tehdä asioita.

– Laadukas, tasa-arvoinen ja maksuton korkeakoulutus yhä useammalle tukee tässä onnistumista. Siksi SDP asettaa kolmanneksi tavoitteekseen sen, että 2030-luvulle tultaessa vähintään 60 % alle 35-vuotiaista on korkeasti koulutettuja.

Hän nosti esiin myös sen, että Suomessa on nyt 100 000 työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa. Neljänneksi taloudelliseksi tavoitteekseen seuraavalle vaalikaudelle SDP asettaa 80 prosentin työllisyystavoitteen.

– Tavoitteenamme on samalla luoda uskottavat askelmerkit kohti täystyöllisyyttä. Täystyöllisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa työttömyys on pysyvästi alle 5 %. Keskeistä ei ole pelkkä työllisyysaste, vaan työtunnit ja lopulta palkkasumman kehitys – kaikki mittarit, jotka kuvaavat tehtyä työpanosta kansantaloudessa. Näiden kaikkien tulee kasvaa.

Marin sanoi, että samaan aikaan tarvitaan kuitenkin myös sopeutusta.

– Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään menoista, vaan meno- ja tulosopeutuksen yhdistelmästä. Tavoitteenamme on tiivistää veropohjaa korjaten aukkoja, joita siihen on vuosien saatossa nakerrettu. Muun muassa verovälttelyä on tulevalla hallituskaudella kitkettävä. Näin tarvittavat tulot voidaan kerätä oikeudenmukaisesti eikä pieni- ja keskituloisten ihmisten palkkojen tai eläkkeiden verotusta nostamalla. Sopeutukset voidaan myös toteuttaa ilman leikkauksia sosiaaliturvaan, koulutukseen tai muihin hyvinvointivaltion ytimessä oleviin palveluihin.

MARIN korosti, että resepti, jonka mukaan julkisista palveluista sekä pienituloisilta leikkaamalla ja veropohjaa kaventamalla voitaisiin saavuttaa kasvua, on osoittautunut monta kertaa toimimattomaksi.

– Siitä huolimatta olemme taas kuulleet esimerkiksi kokoomuksen suunnalta esityksiä siitä, miten leikkaukset työttömyysturvaan ja asumistukeen ovat välttämättömiä. Kuitenkin samaan aikaan varakkaiden veronalennuksia ollaan valmiita rahoittamaan velkarahalla.

Marinin mielestä miljardiluokan veronalennusten ja sosiaaliturvaleikkausten toteuttaminen kohoavan inflaation ja heikentyvän ostovoiman aikakaudella on vastuuton ja epäoikeudenmukainen yhdistelmä.

– Venäjän hyökkäyssodan heijastevaikutuksena nouseviin hintoihin tulee vastata pitämällä kaikki mukana, ei ajamalla jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia syvemmälle ahdinkoon. Pohjimmiltaan kysymys on valinnasta kylmien arvojen ja tavallisten ihmisten puolustamisen välillä.

Suomessa käydään ensi huhtikuussa eduskuntavaalit. Marin kääntyi suomalaisten puoleen puheensa loppupuolella.

– Valitsemmeko sosialidemokraattien tulevaisuuteen katsovan – hyvinvointia, työtä ja osaamista turvaavan Suomen vai vanhoihin oppeihin jämähtäneen ja heikompiosaisia polkevan oikeistolaisen politiikan? Valitsemmeko oikeudenmukaisuutta vai eriarvoisuutta lisäävän linjan?