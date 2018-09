Sanna Marin: Pääradan kunnostamista vauhditettava – ”Suomella ei ole varaa jättää raiteitamme ruostumaan”

Kansanedustaja Sanna Marinin (sd.) painottaa, että Suomessa tarvitaan aidosti eteenpäin katsovaa politiikkaa ja kunnianhimoa myös raideinvestointeihin. Marinin mukaan ennen kaikkea pääradan kunnostamista on vauhditettava.

– Kokonaisuus on sisällytettävä valmisteilla olevaan 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja asia on otettava seuraavan hallituksen työlistalle. Suunnitteluun tarvittava rahoitus on varmistettava pikimmiten.

– Suomella ei ole varaa jättää raiteitamme ruostumaan. Tarvitsemme tunnin junat niin Helsingistä-Tampereelle kuin Turkuunkin, ja raidekapasiteetin, jonka avulla tähän päästään.

Raideliikenteen kehittäminen ja Suomen rataverkon uudistaminen ovat Marinin mukaan kriittisiä kysymyksiä Suomen elinvoimaisuuden, työvoiman liikkuvuuden ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta.

– Esimerkiksi pohjoisen pääradan eli Suomi-radan kehittäminen toisi merkittävät taloudelliset hyödyt niin työllisyyden, elinkeinojen kuin ilmastotavoitteiden näkökulmasta, hän jatkoi.

Marin nosti asian esiin eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona, kun salissa käytiin lähetekeskustelua raideliikennelaista. Hän painotti puheessaan, että SDP ei ole kannattanut aiemmin esitettyjä malleja, jossa VR:n markkinalähtöinen matkustaja- ja rahtiliikenne olisi laitettu valtio-omistajan toimesta huutokaupan alueittain. Malli olisi Marinin mukaan luonut alueellisia monopoleja joissa käytettäisiin VR:n kalustoa.

Marinin mukaan SDP kannattaa raiteilla avointa kilpailua, jossa markkinaehtoisessa liikenteessä open access -periaatteella voidaan kilpailla rinnakkain matkustajista.

– VR ja Liikenne- ja viestintäministeriö pääsivät tästä keväällä sopimukseen, ja nyt on tarkoitus eriyttää vain VR:n nykyisestä monopolisopimuksesta velvoiteliikenteen osana hoidettava Etelä-Suomen HSL-alueen ulkopuolinen lähiliikenne, jonka kilpailutusta varten tarvittava kalusto, huolto ja asemarakennukset eriytetään.

– Tällä katetaan EU:n 4. rautatiepaketin vaatimus julkisesti tuetun liikenteen kilpailuneutraliteetista.

