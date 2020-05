Sanna Marin: ”Pohjolan lausunto ei edusta hallituksen linjaa tai ajattelua”

Pääministeri Sanna Marin sanoo, ettei sosiaali- ja terveysministeriön koronatoimista vastaavan johtajan Pasi Pohjolan lausunto edusta hallituksen linjaa tai ajattelua.

”Hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa ja siksi rajoitustoimia on tehty ja on edelleen voimassa. Vahvistamme testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamallia, jotta virus ei leviäisi”, Marin kirjoittaa Twitterissä.

Pohjola sanoi Helsingin Sanomissa, että perusteet maan valitulle koronalinjalle eivät ole ainoastaan epidemiologiset, myös oikeudelliset: viruksen on levittävä väestössä, jotta poikkeustoimien oikeudelliset perusteet säilyisivät.

”Jos tautia ikään kuin lähdettäisiin tukahduttamaan ja saataisiin kutakuinkin tartunnat häviämään Suomesta, silloin vääjäämättä jouduttaisiin myös purkamaan rajoitustoimenpiteitä. Esimerkiksi valmiuslain tai tartuntatautilain mukaisia perusteita toimenpiteille ei enää olisi. Se tarkoittaisi sitä, että rajat jouduttaisiin avaamaan ja helmikuun kaltainen taudin maahantulo ja leviäminen lähtisivät uudelleen käyntiin.”

Marin korostaa Twitterissä, että valmiuslaki on käytössä, jotta voidaan varmistaa riittävät toimet ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi.