Sanna Marin: Sinisilmäisyyteen ei ole varaa – Euroopan on oltava valmis maksamaan sodan lopettamisen hinta

Pääministeri Sanna Marin muistutti jälleen kerran Ukrainan sodan aiheuttamasta dramaattisesta turvallisuuspolitiikan muutoksesta Ylen Ykkösaamussa. Heikki Sihto Demokraatti

– Sinisilmäisyyteen ei tässä tilanteessa ole varaa, Sanna Marin painotti.

Marin on valmis kiristämään Venäjään kohdistettavia pakotteita. Tässä etenkin energia on tärkeässä roolissa. EU on toistaiseksi esittänyt vasta venäläisen kivihiilen tuonnin lopettamista. Suomi on Marinin mukaan valmis lopettamaan kaiken energiantuonnin, myös öljyn ja maakaasun, tuonnin Venäjältä.

– Jos emme rajoita venäläisen energian tuontia, rahoitamme koko ajan Putinin sotaa. Moni Euroopan maa on tällä hetkellä riippuvainen venäläisestä energiasta, mutta tämä on hinta, joka meidän oltava valmis maksamaan, Marin sanoi.

Esimerkiksi Saksa on tällä hetkellä riippuvainen Venäjän maakaasusta. Marinin mielestä mielestä muiden maiden pitää mahdollisuuksien mukaan auttaa tällaisia maita. Hän arvioi, että myös Suomessa valtio joutuu vielä mahdollisesti tukemaan niin kotitalouksia kuin teollisuuttakin, kunnenergian hinta todennäköisesti nousee Venäjän tuonnin loppuessa.

Hallitus kertoi tällä viikolla energiaratkaisuihin liittyvästä 850 miljoonan euron suuruisesta paketista, jolla se muun muassa vahvistaa huoltovarmuutta ja vauhdittaa vihreää siirtymää.

Ylen haastattelussa Marin otti myös kantaa suomalaisyritysten toimintaan Venäjällä. Hän näkemyksenä on, että kaikkien länsimaisten – niin yksityisten kuin valtio-omisteistenkin – pitäisi poistua Venäjältä. Hän myöntää, että ei ole kaikille yritykselle helppoa. Esimerkiksi valtion suurelta osin omistamalla Fortumilla on Venäjällä muun muassa voimalaitoksia.

MARIN KERTOI SDP:n päättävän oman Nato-kantansa kevään aikana. SDP päättää asiasta puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteisessä kokouksessa, joka todennäköisesti pidetään toukokuun alussa. Hän kertoo oman Nato-kantansa ennen sitä.

Marinin mukaan SDP:n sisällä Nato-kannat ovat liikkeessä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut monen pohtimaan uudella tavalla suhtautumistaan Natoon. Tästä osaltaan hänen mielestään kertoo se, että moni entinen puolueen puheenjohtaja on tuonut esille oman myönteisen näkemyksensä Nato-jäsenyyttä kohtaan. Marin mainitsi Ykkösaamussa tässä yhteydessä Paavo Lipposen, Eero Heinäluoman, Jutta Urpilaisen ja Antti Rinteen.

– Ensi viikolla eduskuntaan tuodaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, jossa käydään läpi mahdolliseen Nato-jäsenyyteen ja myös itsenäiseen puolustukseen liittyviä riskiarvioita. Oma arvioni tällä hetkellä on, että Nato-jäsenyys toisi Suomelle lisäturvaa, Marin sanoo.

Hän uskoo, Suomeen kohdistuu kevään Venäjän painostamistoimia. Hän toivoo, että Suomi saisi mahdollisen jäsenhakemuksensa ajaksi riittävät turvatakuut.

– Suomi haluaisi ennen jäsenyyttä mahdollisimman laajat hartijat, että hakuaikana turvallisuus olisi taattu.

Marin uskoo puolueessa olevan monia, jotka olivat toivoneet, että Venäjä olisi kehittynyt tulevaisuudessa läntisen valtion kaltaiseksi. Nämä kuvitelmat ovat hänen mukaansa nyt romuttuneet täysin.

– Venäjän tavoitteena Venäjällä on terrorin ja kauhun levittäminen. Tästä huolimatta uskon, että ukrainalaiset tulevat voittamaan tämän sodan.

MARIN KOMMENTOI haastattelussa myös kunta-alan lakkotilannetta. Hän muistutti, että pienipalkkaiset naiset pitävät osaltaan tätä maata pystyssä. Hän toivoi, että kunta-alalla päästäisiin sopuun neuvottelemalla. Hän ei pidä suunniteltua lakia suojelutyöhön määräämisestä hyvänä ratkaisuna.

– Minulle tämän lain eteenpäin vieminen olisi erittäin epämiellyttävää.