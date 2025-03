Sanna Marinilta tulossa muistelmat marraskuussa – valottaa urapolkuaan ja näkemyksiään johtajuudesta

Suomen entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) avaa marraskuussa julkaistavassa muistelmateoksessaan urapolkuaan sekä näkemyksiään johtajuudesta ja muutoksen aikaansaamisesta. Demokraatti Demokraatti

Gummerus julkaisee Marinin muistelmateoksen Toivo on tekoja 4. marraskuuta. Se ilmestyy samaan aikaan englanninkielisen alkuteoksen Hope in Action: A Memoir About the Courage to Lead kanssa.

Muistelmissaan entinen pääministeri ja SDP:n entinen puheenjohtaja Sanna Marin kertoo muun muassa tehtävissään koetuista haasteista ja kohuista.

– Olen iloinen, että voin omin sanoin kertoa suomalaisille lukijoille vuosistani pääministerinä ja avata myös enemmän henkilökohtaista tarinaani ja polkuani, Marin sanoo tiedotteessa.

Marinin mukaan tässä ajassa, jossa sääntöperusteista maailmanjärjestystä haastetaan ja laajamittainen sota Ukrainassa jatkuu jo neljättä vuotta, tarvitaan viestiä toivosta ja muutoksen mahdollisuudesta.

– Meillä on kaikki edellytykset rakentaa tasa-arvoisempaa ja turvallisempaa maailmaa, Eurooppaa ja Suomea – kun ryhdymme toimeen. Siksi toivon, että kirja kannustaa ihmisiä taustasta riippumatta toimimaan aktiivisesti ja määrätietoisesti paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi, hän sanoo.

MARINISTA tuli 34-vuotiaana Suomen kaikkien aikojen nuorin pääministeri sekä maailman nuorin istuva pääministeri. Hänen pääministerikaudelleen 2019-2023 osuivat maailmanlaajuinen koronapandemia, Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alkaminen Ukrainassa ja sitä seurannut Suomen liittyminen puolustusliitto Naton jäseneksi.

– Hän on ollut kriisiaikojen pääministeri, hän on muutoksen tekemisen mestari ja oman tiensä kulkija, joten hänellä on erityisen paljon sanottavaa tulevaisuudenuskosta, rohkeista teoista ja johtajuudesta. Kirja on innostava kannustuspuhe niille, jotka haluavat uskaltaa muuttaa maailmaa, sekä helmi niille, jotka seuraavat intohimoisesti politiikkaa, Gummeruksen tietokirjallisuuden kustantaja Johanna Laitinen kuvailee tiedotteessa.

Marin on pääministerikautensa jälkeen työskennellyt Tony Blair -instituutissa strategisena neuvonantajana.

Kirjan julkaisee Yhdysvalloissa Simon & Schuster -kustantamokonserniin kuuluva Scribner. Sen kääntää suomentaja ja kirjailija Maija Laura Kauhanen. Sanna Marinin kuvan kirjan kanteen on ottanut valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Suomenkielinen teos ilmestyy painettuna sekä sähkö- ja äänikirjana.