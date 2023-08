Saramo: ”On selvää, että hallituksessa on yksittäisiä ministereitä, joilla ei voi olla luottamusta”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on kokoontunut kesäkokoukseen Lohjalle. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kritisoi kokouksen avauspuheessaan Petteri Orpon (kok.) hallitusta. Johannes Ijäs Demokraatti

– Oikeistohallitus sanoo, ettei ole vaihtoehtoja. He väittävät, että ”on pakko” leikata esimerkiksi pienipalkkaisten työntekijöiden asumistukia, koska valtio ottaa velkaa. Samaan aikaan he ovat aloittaneet kiireelliseksi leimatun lainvalmistelun sijoittajien verohelpotusten laajentamisesta, Saramo sanoi.

– Ei olisi mikään pakko ottaa lisää velkaa, jotta jatkossa voi veroitta kerryttää sijoitustuottoja sataantuhanteen euroon asti. Nykyisenkin alarajan, 50 000 euroa, tavoittaa vain nelisen prosenttia osakesäästötilien sijoittajista, joten verotuki menee poikkeuksellisen hyvätuloisille, hän jatkoi.

Saramo totesi myös, ettei ole mikään pakko ottaa velkaa, jotta syntyville lapsille hankittaisiin valtion puolesta sijoitussalkku samaan aikaan kun köyhimpien kädestä suuhun elävien lapsiperheiden tukia aiotaan leikata.

– Eikä ole mikään pakko antaa velalla rahoitettavia erillisiä veronalennuksia kaikkein suurituloisimmille.

SARAMO sanoi, että ”meidän on pakko käydä vastarintaan”.

– Hallitus on valinnut tuhoisan tien, ja sen linjan vastustaminen on velvollisuutemme, paitsi omille äänestäjillemme, koko yhteiskunnalle.

Saramo otti kantaa myös kesän rasismikeskusteluun. Hänen mukaansa on selvää, että hallituksessa on yksittäisiä ministereitä, joilla ei voi olla luottamusta.

– Yhtä selvää on, ettei hallituksen yhteinen ohjelma saa tukeamme. Me emme tule antamaan työrauhaa hyvinvointivaltion tuhoamiseen. Suomen valtio ei pärjää yhtään paremmin, kun pienistä tuloista leikataan, jotta isompia omaisuuksia voidaan kasvattaa entistä nopeammin.

– Elinkeinoelämän järjestöjohto on pyrkinyt pois suomalaisesta sopimisen mallista. Vaaleissa elinkeinoelämä tuki suurella rahalla oikeistoa. Rahaa annettiin niin ylitsevuotavasti, että osa ministereiksi valituista teki vaaleilla kymmenien tuhansien voittoa. Enää edustajia ei tarvitse voidella Maskun sohvilla.

Saramo sanoi, että hallitusohjelman perusteella Suomesta tehdään maata, jossa palkat ovat poikkeuksellisen pieniä, jossa on poikkeuksellisen helppo irtisanoa ja jossa työttömäksi joutuvilta viedään toimeentulon edellytykset.

– Edellisen hallituksen jäljiltä työllisyys on ennätystasolla, mutta jos ja kun talous sakkaa, jäävät työntekijät jatkossa täysin omistajien armoille. Aika kovaa palautetta on jo tullut rakennustyöläisiltä, joista monet äänestivät perussuomalaisia, ja jotka nyt uhkaavat jäädä työttömiksi, kun hallitus on päättänyt ajaa voittoa tuottamatonta pääosin kuntien omistamaa Ara-tuotantoa alas. Kun kovan rahan tuotanto yskii, on aina ennen paikattu tilannetta Ara-tuotantoa vauhdittamalla.

SARAMON mukaan ”hallitus on päättänyt viedä Arasta vuokralaisten varoja”.

– Kojamon johto jo arvioikin itsensä ja muiden asuntosijoittajien hyötyvän, kun tilanne tulee viiveellä nostamaan vuokria tuntuvasti. Se taas johtaa pienipalkkaiset työntekijät ja palvelualan yritykset entistä tiukemmalle, kun samaan aikaan vielä leikataan asumistukea, joka on ollut välttämätön lisäturva monella pienipalkkaisella alalla, jossa työnantaja ei aina turvaa täysiä tunteja.

– Sen sijaan, että usein etenkin nuorten ja naisten pääsyä ansioturvan piiriin vaikeutetaan ja pienituloisia duunareita ajetaan asumistukea leikkaamalla toimeentulotuelle, pitäisi toimia päinvastoin.

Saramo totesi, että jos hallitus aidosti pitää ongelmana Norjan ja Tanskan tasolla olevaa lakkojen määrää, ei ratkaisu Ruotsin tasolle pääsyyn ole työntekijän käsien sitominen ja lakkoilevien työntekijöiden sakottaminen, vaan antaa työntekijöille turvaa ja valtaa yrityksissä Ruotsin tavoin.

– Riitatilanteissa Ruotsissa työntekijä on lähtökohtaisesti oikeassa, kunnes oikeudesta saadaan päätös. Kynnys sanella on korkea ja kynnys neuvotella matala. Suomessa mennään vahvemman, eli omistajan, ehdoilla, joka ei pidemmän päälle ole yritystenkään etu.

RYHMÄPUHEENJOHTAJA sanoi, että oikeistohallituksen suosio on romahtanut ennätysajassa, mutta se ei lohduta, ”mikäli he saavat ajettua työntekijöiden aseman, sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä työpaikkoja tuovan vihreän siirtymän pikavauhdilla alas”.

– Me esitämme Ruotsin myötämääräämisen mallia työelämään, rikkaimpien verotuksen porsaanreikien tilkitsemistä ja pääomatulojen verottamista muiden länsimaiden tavoin muun muassa arvonnousuverolla.

– Hallitus puhuu pohjoismaisesta mallista, mutta poimiessaan jokaisesta maasta huonoimman käytännön, se ajaa Suomea vähemmän kehittyneiden köyhien maiden verrokkiryhmään.