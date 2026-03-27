Kirjallisuus
27.3.2026 11:02 ・ Päivitetty: 27.3.2026 11:02
Sarjakuva-Finlandian vei teos, joka vetää lukijan ”käsittämättömän outoihin maailmoihin”
Sarjakuva-Finlandian voitti Vajoava Ateneum 2 – Hyödyllisen taiteen puolesta.
Matti Hagelbergin sarjakuva-albumi kertoo Ateneum-rakennuksen vaihtoehtoisen historian. Zum Teufelin ja Kreegah Bundolon kustantama teos ilmestyi viime vuoden syyskuussa.
Voittajan valitsi ulkomaantoimittaja Hanna Visala Tampere Kuplii -sarjakuvafestivaaleilla perjantaina. Tämän vuoden Sarjakuva-Finlandian saajaksi ehdotettiin yhteensä 73:a albumia. Voittaja valittiin kymmenen finalistin joukosta.
Visala kuvailee lehdistötiedotteessa, että voittaja-albumissa hahmot alkavat elää omaa elämäänsä ja vetävät lukijan käsittämättömän outoihin maailmoihin.
Teoksessa Taideteollisen korkeakoulun sarjakuvataiteen laitoksen opiskelijoista ja opettajista vuosina 1979-82 kertova muistelmateos tasapainoilee toden ja sepitteen rajalla.
- Historia, myytit ja keksitty sekoittuvat surutta keskenään ja lopputulos on hulvaton, älykäs ja aidosti omaperäinen, Visala perustelee valintaansa tiedotteessa.
Palkintosumma on 5 000 euroa.
Hagelberg on syntynyt Kirkkonummella 1964. Sarjakuvataiteilijauransa hän aloitti vuonna 90-luvun alussa omakustanteella B.E.M. #1, Marsin sankari. Tuore voittaja on sarjan 32. teos.
Sarjakuvataiteilijan teoksia on käännetty useille kielille.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.