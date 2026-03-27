Sarjakuva-Finlandian vei teos, joka vetää lukijan ”käsittämättömän outoihin maailmoihin”

Sarjakuva-Finlandian voitti Vajoava Ateneum 2 – Hyödyllisen taiteen puolesta.

Matti Hagelbergin sarjakuva-albumi kertoo Ateneum-rakennuksen vaihtoehtoisen historian. Zum Teufelin ja Kreegah Bundolon kustantama teos ilmestyi viime vuoden syyskuussa.

Voittajan valitsi ulkomaantoimittaja Hanna Visala Tampere Kuplii -sarjakuvafestivaaleilla perjantaina. Tämän vuoden Sarjakuva-Finlandian saajaksi ehdotettiin yhteensä 73:a albumia. Voittaja valittiin kymmenen finalistin joukosta.

Visala kuvailee lehdistötiedotteessa, että voittaja-albumissa hahmot alkavat elää omaa elämäänsä ja vetävät lukijan käsittämättömän outoihin maailmoihin.

Teoksessa Taideteollisen korkeakoulun sarjakuvataiteen laitoksen opiskelijoista ja opettajista vuosina 1979-82 kertova muistelmateos tasapainoilee toden ja sepitteen rajalla.

- Historia, myytit ja keksitty sekoittuvat surutta keskenään ja lopputulos on hulvaton, älykäs ja aidosti omaperäinen, Visala perustelee valintaansa tiedotteessa.

Palkintosumma on 5 000 euroa.

Hagelberg on syntynyt Kirkkonummella 1964. Sarjakuvataiteilijauransa hän aloitti vuonna 90-luvun alussa omakustanteella B.E.M. #1, Marsin sankari. Tuore voittaja on sarjan 32. teos.

Sarjakuvataiteilijan teoksia on käännetty useille kielille.