Satakunnan ay-demariseminaari: Sosiaaliturvan heikentäminen ei luo työpaikkoja

Demarien ay-seminaarissa Porissa vedettiin suuntaviivoja Suomen ja maakunnan tulevaisuuteen: Satakunnan sijainti on huoltovarmuudelle ja viennille oivallinen, mutta väestö ikääntyy ja vähenee. Tukileikkauksetkaan eivät tuo työpaikkoja. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Satakunnan Sosialidemokraattien yhteistyössä maakunnan ay -väen kanssa toteutettu seminaari järjestettiin 22. kerran lauantaina 7.2.2026 Porissa. Tällä kertaa keskustelun Suomen ja Satakunnan suunnasta johdattelivat kansanedustajat Juha Viitala ja Niina Malm.

Puheessaan Juha Viitala nosti esiin maakunnan tärkeitä lukuja. Suomen väestöstä asuu Satakunnassa 3,8 prosenttia. Satakunnassa tuotetaan 7,4 prosenttia maamme viennin arvosta, maakunta on Suomen suurin sähkö tuottaja. Suomen viennistä lähtee Satakunnan satamien kautta maailmalle 9 – 10 prosenttia.

Satakunnalla on hyvä valmius puhtaan siirtymän hankkeisiin

Satakunnan haasteina Viitala piti vanhenevaa ja pienenevää väestöä. Haasteina on myös niin sanottuja kohtaanto-ongelmia, jotka voivat hidastaa puhtaan siirtymän miljardiluokan investointien toteutumista.

Myös useiden suurhankkeiden samanaikaisuus haastaa kokonaiskuvan hallintaa ja vaatii parempaa yhteensovittamista.

Haasteiden lisäksi Viitala näki Satakunnalla monia mahdollisuuksia.

– Maakunnalla on hyvä valmius puhtaan siirtymän hankkeisiin muun muassa tuuli-, aurinko-, ydinvoiman alueilla. Painopisteinä näen kiertotalouden, metalli- ja vetytalouden. Maakunnan biotalouden arvoketjut (elintarvike, metsä, meri) toimivat kilpailukykyisessä ympäristössä, Viitala kertoi.

Viitalan mielestä koulutustasoa pitää nostaa erilaisilla hankkeilla, mutta ei ammatillisen koulutuksen kustannuksella.

– Uusia mahdollisuuksia on paljon, kuten uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön teknologiat-maisteriohjelma. SAMK (Satakunnan ammattikorkeakoulu) aloitti syksyllä 2023 uuden, yrityslähtöisen elintarviketuotannon insinöörikoulutuksen (AMK) Rauman kampuksella vastatakseen alueen osaajatarpeisiin.

Satakunnan saavutettavuutta on pidettävä esillä

SATAKUNNAN rannikkosijainti tekee maakunnan satamista merkityksellisiä huoltovarmuudessa ja viennissä. Sijaintia tuleekin hyödyntää puolustus- ja turvallisuusteollisuuden, vientiteollisuuden sekä huoltovarmuuden tarpeiden huomioimisessa.

– Satakunnan saavutettavuus on yhä edelleen tärkeä asia pitää esillä. Raideliikennettä on kehitettävä. Esimerkkeinä tästä ovat Rauma henkilöjunaliikenne ja Pori-Parkano-Haapamäki radan avaaminen. Vientiteollisuuden tarpeet ja huoltovarmuus on turvattava. Satamat ja satamien syöttöliikenne ovat tässä avainasemassa. On hyvä muistaa Itämeren merkitys, koska yli 95 prosenttia tuonnistamme ja viennistämme kulkee laivoilla. Suomi tarvitsee pitkän teollisuuspoliittisen katseen yli hallituskausien, jotta saamme säilytettyä olemassa olevat työpaikat ja kotiutettua vihreän siirtymän mahdollistamat investoinnit sekä vauhditettua vientiin tähtäävien yritysten kasvua. Tämä kaikki tukee myös Satakunnan kasvua, Viitala muistutti.

Hallituksen työllisyyspolitiikka on ollut surkeinta koko EU:ssa

Viitala oli huolissaan, koska Suomi on joutunut EU:n alijäämämenettelyyn. Samalla työttömyys on heikentynyt entisestään ja Suomi on valunut Euroopan huonoimman työttömyyden maaksi.

– Ei auta tilanteeseen, vaikka kuinka heikennetään sosiaaliturvaa. Se ei lisää työpaikkoja. Hallituksen työllisyyspolitiikka on ollut surkeinta koko EU:ssa. Raumalaisen työministerin tulostaulu on kammottava. Toivon satakuntalaisen työministerin Matias Marttisen käyttävän voimavarat palkansaajan aseman polkemisen sijasta työpaikkojen luomiseen. On huono yhtälö, kun irtisanomisia helpotetaan ja työttömyysturvaa leikataan samaan aikaan. Nyt jos koskaan kannattaa liittyä ammattiliittoon, jos ei jostain syystä jo ole liiton jäsenenä.

NYKYHALLITUS on syyttänyt ammattiyhdistysliikettä ja SDP:tä lakkoilusta, jonka perusteena on ollut vain ilkeily. Niina Malm aloittikin puheensa kertomalla työtaisteluiden historiasta.

– Lakkoilu on alkanut Egyptissä jo 1500 ennen ajanlaskun alkua. Ilmeisesti maailman ensimmäinen työehtosopimus oli silloin tehty pyramidien työntekijöiden sopimus. Lakkoiltu on, ei se ole nykyinen keksintö. Lakkoilla ei ilkeyksissä.

Tulostaulu koko hallituskaudella on karmaiseva.

Kokoomus lupasi 100 00 uutta työpaikkaa ja valtionvelan katkaisua. Niina Malm muistutti, että nyt meillä on kuitenkin ennätystyöttömyys ja ennätysvelka. Hallitus on luvannut 10 miljoonan sopeutuksia, joista on toteutunut VTT:n mukaan vain 3,5 miljoonaa. Toteutuksesta VM:n arvio oli 5 miljoonaa.

– Ja nyt hallitus syyttää entistä hallitusta ja vieläpä tulevaakin hallitusta. Tulostaulu koko Orpo – Purran hallituskaudella on karmaiseva, Niin Malm puuskahti.

Niina Malm pohti puheessaan työelämän muutoksia Suomessa ja maailmalla, ja sitä miten niihin vastaamme.

– Nyt sosialidemokraattien on pohdittava, miten löydetään ratkaisuja Suomen tilanteeseen, mitä teemme toisin. Poliittisen ohjelman valmistelu onkin käynnissä. Teemoja tulee olemaan muun muassa digitalisaatio, automaatio ja työnsisältöjen muuttuminen, työvoimapula ja väestön ikääntyminen, työperäinen maahanmuutto, työelämän kuormittavuus ja mielenterveys sekä ilmaston muutos ja vihreä siirtymä. Näihin kysymyksiin meidän on puolueessa löydettävä ratkaisut, Niina Malm vaati.

”Yksi on selvää: perussuomalaisten kanssa ei mennä samaan hallitukseen”

Niina Malm korosti ammattiliittojen tärkeää merkitystä.

– Jos ammattiliitoissa ei ole jäseniä, neuvotteluvaltit ovat vähäisiä. Monia saavutuksia, kuten pekkaspäiviä ei olisi saatu ilman ammattiliittoja. Jos tämä hallitus jatkaa, olemme samassa tilanteessa kuin 1900 -luvun alussa. Ollaan tehtaan portilla ja pyydettään työtä. Mitä työstä maksetaan, sekin on arvoitus, koska ei kohta ole työehtosopimusta. Jos tämä hallitus jatkaa, säällinen palkka jäänee unelmaksi, Niina Malm pelkäsi.

Niina Malm painotti, että meillä on kuitenkin vaihtoehto: SDP voittaa vaalit ja Antti Lindtman nousee päämisteriksi.

– Sen jälkeen on aloitettava sosialidemokraattisten vaihtoehtojen toteutus. On hyvä muistaa, että myös silloin valtionvelka on suuri, ja sopeutusta on jatkettava. Tulevissa eduskuntavaaleissa vaihtoehdot ovat selvät: Joko jatketaan kokoomuksen politikkaa vai saadaanko hallitus sosialidemokraattien johdolla. Nykyiset gallupit kertovat, että SDP:n linjalla on kansan tuki. Millainen hallitus tulee olemaan, yksi on selvää: perussuomalaisten kanssa ei mennä samaan hallitukseen, Niina Malm lupasi.