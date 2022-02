Satakunnan sosialidemokraateilta ehdokkaita hyvinvointialueen luottamustoimiin – rehtori Harri Lehtonen aluehallituksen puheenjohtajaksi ja kansanedustaja Kristiina Salonen valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi

Satakunnan sosialidemokraattien piirihallitus ja aluevaltuustoryhmä ovat esittäneet ehdokkaita hyvinvointialueen luottamustoimiin. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Satakunnan sosialidemokraattien piirihallitus ja aluevaltuustoryhmä kokoontuivat lauantaina 26.2.2022. Tässä vaiheessa valittiin ehdokkaat valtuuston puheenjohtajistoon, aluehallitukseen ja tarkastuslautakuntaan. Ehdotukset hyvinvointialueen lautakuntien jäseniksi tehdään maaliskuun alkupuolella.

Rehtori Harri Lehtonen aluehallituksen puheenjohtajaksi ja kansanedustaja Kristiina Salonen valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi

Sosialidemokraattien valinnat tehtiin yksimielisesti. Tärkeisiin puheenjohtajien paikkoihin valittiin Harri Lehtonen Eurasta aluehallituksen puheenjohtajaksi, hänen varajäsenekseen Jarkko Viljanen Ulvilasta. Kristiina Salonen Raumalta valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi ja diakoni Heli Lukka Nakkilasta tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi.

Aluehallituksen jäseniksi esitetään: Rauno Vesivalo (varajäsen Arja Laulainen) Porista, Sinikka Alenius (Jyrki Levonen) Porista, Mirja Ylijoki (Maarit Pirinen) Raumalta, Harri Kivenmaa Kokemäeltä (Voitto Raita-Aho Karviasta) kauden puoliväliin ja sen jälkeen kauden loppuun Voitto Raita-Aho Karviasta (Harri Kivenmaa Kokemäeltä).

Tarkastuslautakunnan jäseniksi esitetään: Puheenjohtajaksi Heli Lukka (Taija Vettenranta) Nakkilasta, Helena Heljakka (Susanna Virkki) Porista, Seppo Sattilainen (Seppo Numminen) ja Juhani Tiitinen (Reijo Nummikari) Harjavallasta.

Kun Harri Lehtonen tuli valituksi ehdolle aluehallituksen puheenjohtajaksi aluevaltuustoryhmä valitsi puheenjohtajiston uudestaan. Puheenjohtajaksi valittiin Ilona Sjöman Eurajoelta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Leena Jokinen-Anttila Ulvilasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jouni Uusitalo Porista.

” Hyvinvointialueen luottamustoimiin valituilta vaaditaan todellista sitoutumista työhön”

Harri Lehtonen kiittää luottamuksesta ehdotuksesta vaativaan tehtävään aluehallituksen puheenjohtajana.

-Nyt kun alamme tekemään työtä Satakunnan hyvinvointialueella rehti yhteistyö joka suuntaan on tärkeää. Luottamus heti alusta alkaen on ensiarvoisen tärkeää, kun Satakunnan hyvinvointialuetta aletaan rakentaa. Meillä on alkuvaiheessa – ja myös jatkossa – paljon haasteita ja kysymysmerkkejä. Hyvinvointialueen luottamustoimiin valituilta vaaditaankin todellista sitoutumista työhön, Harri Lehtonen korostaa.