Musiikki
31.10.2025 06:46 ・ Päivitetty: 31.10.2025 06:46
Sateenkaarijärjestöt: Ylen pitää äänestää Israel ulos Euroviisuista
Suomalaiset sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavat sateenkaarijärjestöt vaativat edelleenkin Israelia ulos Euroviisuista, ja haluavat Yleisradion auttavan boikotissa.
Israel-Euroviisut-kannanoton on perjantaiaamuun mennessä allekirjoittanut yhteensä noin 30 järjestöä. Allekirjoittaneisiin kuuluu valtakunnallinen kattojärjestö Seta, osa sen paikallisista jäsenjärjestöistä, valtakunnallisia jäsenjärjestöjä sekä muita sateenkaarijärjestöjä.
Kannanotossa vaaditaan, että Euroopan yleisradiounioni EBU ja sen jäsenyhtiöt, kuten Yleisradio, eivät sallisi Israelin osallistumista ensi vuoden Euroviisuihin.
Järjestöt katsovat, että Israelin ihmisoikeusloukkaukset Gazassa sotivat Euroviisujen arvoja vastaan, vaikka alueelle onkin nyt saatu tulitauko.
VETOOMUKSESSA Yleisradiota vaaditaan äänestämään marraskuun alussa Israelin osallistumisoikeuden perumisen puolesta. Jos EBU sallii Israelin osallistumisen, Suomen on vetäydyttävä kilpailusta, järjestöt sanovat.
Euroviisut ovat vetoajien mielestä sateenkaariyhteisölle tärkeä, voimaannuttava ja iloinen tapahtuma. Viisut ovat tehneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä näkyväksi Euroopassa.
- Euroviisut kuuluvat kaikille, mutta ne eivät saa olla näyttämö kansanmurhaa toteuttaneille valtioille, järjestöt sanovat.
