Sateenkaariperheet tallensivat arkeaan – Meeri Koutaniemi: ”Avoimia, rehellisiä, vilpittömiä ja herkkiä kuvia”

Syksyllä Työväenmuseo Werstaalla avattu näyttely kurkistaa sateenkaariperheiden arkeen. Huhtikuun alkuun asti avoinna olevan Sateenkaarevia perhetarinoita -näyttelyn on kuratoinut valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Näyttely koostuu pitkälti perheiden itsensä kuvaamista hetkistä ja Koutaniemen ottamista muotokuvista. Koutaniemi kertoo hankkeen saaneen alkunsa pari vuotta sitten, kun Werstaan näyttelypäällikkö Linda Heinosen kanssa pohdittiin mahdollista näyttelyä Werstaalle.

– Olen tehnyt useita kymmeniä työpajoja sekä ulkomailla että Suomessa, ja työpajat ovat perustuneet itse tehdylle dokumentaatiolle. Ehdotin Lindalle, että mitä jos näyttely tehtäisiinkin siten, että minä en vain kuvaa, vaan myös kuvattavat kuvaavat omaa elämäänsä ja toisiaan, Koutaniemi kertoo Demokraatille.

Päätettiin käynnistää avoin haku, jonka kautta perheet, joissa ainakin yksi perheenjäsen kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, saattoivat hakea mukaan projektiin. Kolme perhettä valittiin ja he saivat puoleksi vuodeksi lainakamerat käyttöönsä. Sillä jokainen perheenjäsen sai kuvata perheen elämää ja arkea.

– Puolen vuoden aikana meillä oli useita tapaamisia, joissa käytiin läpi otettuja kuvia. Työpajoissa keskusteltiin niistä valokuvauksellisesti ja sisällöllisesti. Mietittiin, miten tiettyjä osia elämästä, tunnetiloja ja tilanteita voi kuvata ja mistä näkökulmasta ne voi näyttää, Koutaniemi kuvailee.

Työpajoissa käytiin paljon keskustelua siitä, miltä kuvaaminen tuntuu, mitkä asiat olivat haastavia, mitkä tuntuivat taas luonnollisilta ja helpoilta.

– Kannustin heitä myös haastamaan omaa tapaansa katsoa kaikista rakkaimpiaan. Kukaan heistä ei ollut valokuvaaja ja lopputulos on aivan uskomaton. Miten hienoja, avoimia, rehellisiä, vilpittömiä ja herkkiä kuvia he saivat omasta elämästään!

Koutaniemi pitää rohkeana, että perheet ovat avanneet oven omaan elämäänsä apposen ammolleen ja julkiselle katseelle alttiiksi. Sateenkaariperheet kohtaavat vielä tämänkin päivän Suomessa ennakkoluuloja ja syrjintää.

– Toivon, että näitä kuvia ja kokonaisuutta katsovat näkevät, että kuinka vähän se arki ehkä eroaa omasta arjesta.

KOUTANIEMI kuvasi jokaisesta perheestä muotokuvat ja kuratoi omista ja perheiden ottamista kuvista näyttelyn, joka tuo esiin perheiden arjen tavallisuuden ja erityisyyden.

Koutaniemi on kansainvälisesti palkittu valokuvaaja, toimittaja ja kuvataiteilija, joka on keskittynyt työssään ihmisoikeuksiin ja kysymyksiin identiteetistä. Hän on julkaissut projekteistaan useita kirjoja ja pitänyt maailmanlaajuisesti yli 50 näyttelyä. Koutaniemi on valittu Vuoden lehtikuvaajaksi vuosina 2012 ja 2013.

Tamperelainen työväenmuseo Werstas on sosiaalihistorian valtakunnallinen vastuumuseo, jonka tallennusvastuuseen kuuluvat myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt.

– Kokoelmaa kartutetaan jatkuvasti ja myös tässä näyttelyssä nähtävät valokuvat liitetään osaksi sateenkaari- eli LHBTIQ+-kokoelmaa. Näin tieto tämän päivän sateenkaarevasta perhearjesta säilyy osana kansallista kulttuuriperintöä, näyttelyn esittelyssä kerrotaan.

Näyttelyn yhteistyökumppaneina ja tukijoina ovat Museovirasto, Sateekaariperheet ry ja Canon.

Sateenkaarevat perhetarinat on esillä vielä 5. huhtikuuta saakka. Werstaalle on ilmainen sisäänpääsy.