Satosen luottamuksesta äänestetään tänään – näin oppositiopuolueet linjasivat äänestyksestä

Keskustan eduskuntaryhmä äänestää tyhjää, kun eduskunnassa äänestetään tänään työministeri Arto Satosen (kok.) luottamuksesta kyselytunnin jälkeen. Johannes Ijäs Demokraatti

SDP on esittänyt Satoselle epäluottamusta. SDP katsoo, että Satonen on antanut väärää tietoa siitä, miten Ruotsissa on rajoitettu poliittisia lakkoja.

Vasemmistoliitto aikoo myös äänestää epäluottamusta.

Suomen hallituksella ei ole Vihreiden luottamusta työmarkkinapolitiikalleen, joten vihreä eduskuntaryhmä äänestää ministeri Satosen epäluottamuksen puolesta torstai-illan luottamusäänestyksessä. Eduskuntaryhmä päätti asiasta kokouksessaan torstaina, vihreät tiedotti tänään.

– Suomen hallitus on valinnut työmarkkinapolitiikassa riidanhakuisen ja ryskyvän linjan tasapainoisen uudistamisen sijaan. Siksi hallituksella ei ole politiikalleen Vihreiden luottamusta, eikä näin ollen myöskään hallituksen politiikkaa toteuttavalla vastuuministerillä, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoo tiedotteessa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi ennen eduskunnan paraikaa käynnissä olevaa kyselytuntia, että keskustan ryhmän mielestä Satonen ei ole rikkonut sillä tavalla ministerin velvollisuuksia vastaan, että ansaitsisi henkilökohtaisen epäluottamuslauseen.

– Mutta emme voi tukea ja hyväksyä hänen politiikkaansa. Tämä on väärää politiikkaa tämä uho- ja räyhälinja, joka on osaltaan johtanut valtavaan poliittiseen lakkoon. Pitäisi neuvotella ja hänenkin pitäisi edistää sovinnollista linja. Mutta meidän mielestämme ei ole sillä tavalla annettu vääriä tietoja eduskunnalle tai muuten rikottu velvollisuuksia, että olisi kynnys ylittynyt – ministerin henkilökohtaiselle epäluottamukselle kynnys on meidän mielestämme korkeammalla kuin koko hallitukselle, Kurvinen totesi Demokraatille. Lisää aiheesta Miten käy Arto Satoselle torstaina? – tässä oppositiopuolueiden tämän hetken kannat

Kokoomuksen eduskuntaryhmän kokoushuoneesta kuului tänään valtavat aplodit ennen kello kolmea ryhmäkokouksen ollessa käynnissä. Demokraatille kerrottiin kokouksen jälkeen, että ryhmä oli halunnut osoittaa tukea epäluottamuslauseen kohteeksi joutuneelle Satoselle ja tämän työlle.

Liike nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo on jo aiemmin kertonut, ettei äänestä epäluottamusta Satoselle.