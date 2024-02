Satosen näkemys ruotsalaisista parin tunnin lakoista perustui EVAn analyysiin

Työministeri Arto Satosen (kok.) mukaan hänen kritiikkiä saaneet puheensa Ruotsin poliittisista lakoista perustuvat Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) julkaisemaan analyysiin vuodelta 2018. Satonen kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä maanantai-iltana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Satonen on sanonut, että Ruotsissa poliittisten lakkojen kesto on rajattu muutamaan tuntiin.

- Jos me otamme esimerkin Ruotsi, jota me tässä monessa (asiassa) seuraamme, niin Ruotsissa poliittiset lakot on käytännössä rajattu 2-3 tuntiin, Satonen sanoi Ylellä helmikuun alussa.

Lokakuussa Satonen puolestaan sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että Ruotsissa oikeuskäytäntö on käytännössä rajannut poliittiset lakot 1-2 tunnin mittaisiin lakkoihin.

Helsingin Sanomat kirjoitti maanantaina, että Satosen väite poliittisten lakkojen rajoittamisesta Ruotsissa ei pidä paikkaansa.

TYÖOIKEUTEEN erikoistunut emeritusprofessori Niklas Bruun sanoi HS:lle, että Ruotsissa oikeustieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että poliittiset lakot hyväksytään.

- En usko, että viikkokausia jatkuvia poliittisia lakkoja hyväksyttäisiin. Mutta on aivan virheellistä väittää, että olisi joku kahden tai kolmen tunnin raja. Ei ole mitään sellaista ennakkotapausta, Bruun sanoi HS:lle. Lisää aiheesta Täyslaidallinen Arto Satosen puheille: “Käsittämätöntä”

EVAn julkaiseman Protestin rajat -nimisen analyysin, johon Satonen viittaa, on kirjoittanut työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen. Poliittisia lakkoja käsittelevässä analyysissä muun muassa sanotaan, että Ruotsissa on pidetty hyväksyttävänä kestoltaan korkeintaan muutaman tunnin spontaaneja protestilakkoja. Koskinen myös kirjoittaa, että Ruotsissa poliittinen lakko on pääsääntöisesti kielletty.

Bruun arvosteli jyrkästi Koskisen analyysiä jo tuoreeltaan vuonna 2018. Bruun sanoi tuolloin HS:lle, että jos väitetään tai annetaan ymmärtää, että poliittiset lakot ovat Ruotsissa kiellettyjä, se on “täyttä roskaa”.

- Jos opiskelija toisi tuollaisen paperin hyväksyttäväksi, ei olisi muuta mahdollisuutta kuin hylätä se, Bruun sanoi HS:lle vuonna 2018.

KESKUSTELUUN poliittisista lakoista osallistui tiistaina myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Liiton lakiasiainjohtaja Markus Äimälä kirjoittaa blogitekstissään, että Ruotsissa ei ole lainsäädäntöä poliittisista lakoista. Äimälän mukaan Ruotsissa ei ole myöskään oikeuskäytäntöä muutamaa tuntia pidemmän poliittisen lakon sallittavuudesta.

- Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että vain lyhyt protestiluonteinen toimenpide olisi sallittu. Tämän voi perustellusti katsoa tarkoittavan korkeintaan muutaman tunnin lakkoa, Äimälä kirjoittaa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus suunnittelee poliittisten lakkojen keston rajoittamista osana valmisteilla olevaa työrauhalainsäädännön uudistamista. Lausuntokierroksella käyneen lakiluonnoksen mukaan poliittisten lakkojen kesto rajattaisiin enintään 24 tuntiin.

Lakiluonnoksessa sanotaan, että Ruotsissa poliittisten työtaistelujen laillisuus on epäselvä, ja että ne ovat harvinaisia.

- Poliittiset työtaistelut voivat olla sallittuja lähinnä lyhyinä protestiluontoisina toimenpiteinä, joiden kesto on tosiasiallisesti määritetty etukäteen, luonnoksessa sanotaan.

Lakiluonnoksessa on tässä kohdassa käytetty lähteenä oikeustieteilijä Johannes Lammisen väitöskirjaa, joka tarkastettiin Turun yliopistossa vuonna 2020.

Iiro-Matti Nieminen/STT